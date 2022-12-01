KKTFAD Nurettin Tüzel’i ziyaret etti

Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği başkanı Hasan Topaloğlu ve yönetimi göreve geldiği günden beri yapmış olduğu sosyal sorumluluk projelerin yanı sıra seminer ve eğitime büyük önem vererek başlatmış oldukları faaliyetler yoğun bir şekilde devam ederken, ziyaretler dizisine de devam ediyor.

Nurettin Tüzel Ziyaret Edildi

Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği başkanı Hasan Topaloğlu ve yönetimi Antrenörler Derneği kurucuları arasında yer alan ve baypas ameliyatı olan teknik direktör Nurettin Tüzel’i ziyaret etti. 1984 yılında kurulan Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneğin kurulmasında öncü isimlerden olan, ülkemizin Eğitim alanında ve teknik direktörlük görevinde çok başarılı dönemler geçirerek önemli başarılar elde eden deneyimli ve tecrübeli spor adamı Nurettin Tüzel’e Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği başkanı Hasan Topaloğlu ve yönetimi geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Yapılan ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren, çok mutlu olan ve ziyaretten dolayı duygulanan Nurettin Tüzel, Dernek başkanı Hasan Topaloğlu ve yönetimine yeni görevlerinde başarılar diledi. Çok samimi bir şekilde sohbetler edilerek, geçmişte futbolda yaşananlar ve anıların konuşulduğu futbol dolu sohbetler yapılarak kısa süreli de olsa birlikte zaman geçirilmenin mutluluğu yaşandı.

KKTC Milli Takım Forması Hediye Edildi

Geçmiş olsun ziyarettin sonunda Nurettin Tüzel hocamıza isminin yazılı olduğu KKTC Milli takım forması hediye edildi. Baypas ameliyat operasyonu olan Nurettin Tüzel hocamızın bir an önce sağlığına kavuşması dileği ile gerçekleştirilen geçmiş olsun ziyaretine KKTFAD Başkanı Hasan Topaloğlu, yönetim kurulu üyelerimiz Hüseyin Dayı, Mehmet Kemancıoğlu, Bülent Aytaç, Ahmet Ogan katıldı.

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01/12/2022 18:53