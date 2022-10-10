KKTFAD'ın yeni başkanı Topaloğlu'ndan KTFF ziyareti

Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörler Derneği (KKTFAD) başkanlığına yeni seçilen Hasan Topaloğlu ve bazı yönetim kurulu üyeleri, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu’nu ziyaret etti. Başkan Sertoğlu, göreve yeni seçilen Hasan Topaloğlu ve yönetimine başarılar dileyerek yeni dönemin hayırlı olmasını temenni etti.

Sertoğlu: Bizim niyetimiz ülkemiz futbolunun her paydaşıyla gelişip büyümesidir

KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu KKTFAD’ın yeni bir döneme girdiğini ve bir önceki başkan Süleyman Göktaş ile uzun yıllar birlikte çalıştıklarını belirterek, antrenörler ile belirli çerçevede işbirliği içerisinde çalışacaklarını kaydetti. Sertoğlu, ülkede çok sayıda antrenör olduğunu ve antrenör eğitimleri konusunda da KTFF olarak çok hassas çalıştıklarının altını çizerek, “Eğitim çalışmalarımız artarak devam edecek. Bizim niyetimiz ülkemizin futbolunun her paydaşıyla gelişip büyümesidir. Antrenörlerimiz de bu yapının en temel taşlarındandır.”dedi.

Topaloğlu: KTFF ile sıkıntılar noktasında fikir alışverişinde bulunuldu

Gerçekleşen görüşmede projelerini KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu’na sunan KKTFAD heyeti, teknik direktör ve antrenörlerin yaşadığı sıkıntıların çözümü noktasında KTFF ile fikir alışverişinde bulundu. KKTFAD Başkanı Topaloğlu, göreve gelirken birçok projeyi gerçekleştirme hedefiyle geldiklerini ve bu projeleri KTFF Başkanı Sertoğlu ile de paylaşarak tecrübelerinden yararlanmak istediklerini kaydetti.

Gerçekleşen görüşmede KTFF Eğitim Üst Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Ekmekçi’nin yanı sıra; KKTFAD Yönetim Kurulu Üyeleri Hüseyin Dayı, Erman Çelik, Bülent Aytaç, Eray Yavuk, Hasan Özkan ve Mustafa Piro da hazır bulundu.

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10/10/2022 17:11