KKTOK Başkanı Kişmir: Gerekçe külliyen yalan

Avrupa Ralli Şampiyonası ERC’nin bu yılki KKTC ayağı yapılmayacak olmasının yankıları sürerken, KKTOK Başkanı Tigin Kişmir bir açıklama yaparak 11 Haziran Pazartesi günü saat 11.00’de Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nde bir basın toplantısı yapacağını duyurdu.

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu Başkanı Tigin Kişmir, Lefkoşa Seyirci Etabının Kıbrıs Rallisi dışında bırakılması ile ilgili Rum tarafının iddialarına cevap verdi

FIA’NIN KARARINA ÜZÜLDÜM

Başkan Kişmir, FIA’nın bugüne kadar Kuzey Lefkoşa’daki sorumluluklarına tam not verdiğini işaret ederek işin siyasete varan bu yaklaşımından son derece üzüntü duyduklarını ifade etti

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu Başkanı Tigin Kişmir, Lefkoşa Seyirci Etabının Kıbrıs Rallisi dışında bırakılması ile ilgili güneyden öne sürülen gerekçenin “Külliyen yalan” olduğunu söyledi. Güneydeki Kıbrıs Otomobil Kurumu Başkanı Michealides, teknik bir sorundan dolayı Kuzey Etabının iptal edildiği ve ayni etabın kısa bir süre önce Akdeniz Rallisinde kullanılmış olmasının bu kararın alınmasında etkili olduğu yönünde açıklama yapmıştı.

Brt’de Spor Gündem programına katılan Tigin Kişmir, Yeşim Tuncel Kotak ve Salahi Uçkan’ın sorularını yanıtladı.

Üzüntü duydum

Başkan Kişmir, FIA’nın bugüne kadar Kuzey Lefkoşa’daki sorumluluklarına tam not verdiğini işaret ederek işin siyasete varan bu yaklaşımından son derece üzüntü duyduklarını ifade etti.

Kişmir, Güneyin haksız yaklaşımı karşısında organizasyona adanın kuzeyinden iştirak edecek rallicilerin katılmaması kararı aldıklarını söyledi.

Erhürman: Girişimlerimiz sürüyor

Başbakan Tufan Erhürman, Kıbrıs Rallisi’nin Lefkoşa özel seyirci etabının yapılması için girişimlerin sürdüğünü açıkladı.

Başbakan Erhürman şu ifadeleri kullandı; “2014’ten beri yapılan ve Lefkoşa’nın kuzeyiyle güneyini birleştiren Kıbrıs Rallisi’nin Lefkoşa özel seyirci etabının Güney Kıbrıs’ta faaliyet gösteren Kıbrıs Otomobil Kurumu’nun çeşitli iddiaları nedeniyle iptali gündemde.

Bu önemli organizasyonun gerçekleştirilmesi için girişimlerimiz sürüyor. Dilerim bu tarihi hatadan dönülür.” dedi.

Motorsporlarında ilk kez 2014 yılında Lefkoşa’nın iki kesiminde gerçekleştirilen ve gerek Türk-Rum, gerekse uluslar arası özelliği olan tek organizasyon olan Avrupa Ralli Şampiyonası ERC’nin bu yılki KKTC ayağı yapılmayacak. Konuyla ilgili olarak Rum tarafının organizasyonun Kuzey kısmına izin vermedikleri gibi KKTC’li yarışmacıların da yarışmasına izin vermedikleri açıklandı. Bu gelişmelerin ardından KKTOK Başkanı Tigin Kişmir bir açıklama yaparak 11 Haziran Pazartesi günü saat 11.00’de Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nde her sene Kıbrıs’ta düzenlenen Avrupa Rallisi’nin Kuzey Lefkoşa bacağının iptal edilmesine yönelik bir basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı.