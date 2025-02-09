Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu (KKTOK) şampiyonları kupalarını aldı.

KKTOK’tan verilen bilgiye göre, 2023 ve 2024 ödül töreninde, 2 sezon boyunca yapılan ralli şampiyonası, mahalli ralli kupası, ralli sprint şampiyonası ve tırmanma şampiyonası ödülleri sahiplerini buldu.

KKTOK Başkanı Tigin Kişmir’in konuşması ile başlayan gece, basın ve sponsorlara teşekkür plaketlerinin takdimi ile devam etti.

2023 Basel Holding Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonu Enver Haskasap ve Halil Mulla ikilisi, 2024 Basel Holding Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonu pilotlarda Enver Haskasap, co-pilotlarda Mehmet Çağla aldı. 2023 Basel Holding Şampiyon Melekler Mahalli Ralli Kupası Şampiyonu Selen Bilgimer-Ali Burhan ikilisi, 2024 Basel Holding Ahmet Demirel Mahalli Ralli Kupası Şampiyonu İbrahim Argün-Hande Küfi ikilisi olmayı başarmıştı. 2023 Basel Holding Tırmanma Şampiyonu Deniz Denner-Ömer Topcu ikilisi olurken, 2024 Basel Holding Tırmanma Şampiyonu pilotlarda Loucas Christoforou, co-pilotlarda Ömer Topcu olmuştu. 2023 Basel Holding Ralli Sprint Şampiyonu Enver Haskasap-Halil Mulla ikilisi, 2024 Basel Holding Ralli Sprint Şampiyonu Çağkan Bozalanlar-Hasan Evrensel ikilisi olarak sezonu tamamlamışlardı.

Tüm bu şampiyonların yanı sıra sınıflarda da dereceye girenlere ödülleri takdim edilerek yaklaşık 90 sporcu ödüllerine kavuştu.