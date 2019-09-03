KKTOK WRC Görevinde

2019 Dünya Ralli Şampiyonası 11. ayağı olacak olan Rally Turkey yine Marmaris de düzenlenecek. Dünyanın en önemli motorspor organizasyonlarından olan Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) Türkiye ayağını Milyonlarca insan takip edecek.

Geçtiğimiz yıl Rally Turkey in şehir içi etaplarında sorumluluk alan Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu ekibi bu yıl da yine rallinin açılış ve kapanış etapları olacak olan Şehir İçi Özel etabı ve Power Stage etaplarında görev yapacak. Tigin Kişmir ve Canben Özpaşa 'nın etap sorumluluğunu üstleneceği büyük organizasyon için KKTOK kafilesi 40 kişilik ekibi ile geçtiğimiz akşam son eğitim ve toplantılarını gerçekleştirdi ve ekip 5 Eylül Perşembe günü Marmaris’e doğru yola çıkacak.

Deniz Fahri ve Bora Manyera-Cem Çerkez de yarışacak.

Ülkemizi Türkiye Ralli Şampiyonasında temsil eden başarılı ralli pilotlarımız Deniz Fahri ve Bora Manyera - Cem Çerkez ikilisi de WRC2 kayıtları ile Dünya Ralli Şampiyonasında start alacaklar.