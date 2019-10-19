Klasik Bisikletlerle Güzelyurt Turu ve Kültür Günü etkinliği yapıldı

Güzelyurt Kültürel Mirası Koruma ve Yaşatma Derneği’nin düzenlediği, 6. Klasik Bisikletlerle Güzelyurt turu ve kültür günü etkinliği bugün yapıldı…

Etkinliğe katılan İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars etkinliğin halkın doğayla iç içe olabilmesi, sakin yaşamı hissedebilmesi ve kültürel mirasını adım adım tecrübe edebilmesi açısından önemli olduğunu söyledi…

Güzelyurt Terminalinde bisikletleriyle toplanan katılımcılar, Güzelyurt Çarşı merkezi ve çevresinde bisikletleriyle tur attılar.

‘Yayalaştırılmış Güzelyurt Yolları İstiyoruz ’, ‘ klasik Bisiklet Müzesi İstiyoruz’, ‘ Ulaşım İçin Bisiklet Yolları İstiyoruz’, yazılı pankartlar taşıyan katılımcılar, etkinlikte; Güzelyurt’un tarihi eserlerine ve bunlarla ilgili sorunlara da dikkati çektiler.

Etkinlikle ilgili olarak BRT’ye konuşan Güzelyurt Kültürel Mirası Koruma ve Yaşatma Derneği Genel Sekreteri Batuhan Beyatlı, etkinliği yerel kültürü korumak ve bisiklet sürmeye teşvik etmek amacıyla düzenlediklerini kaydederek, etkinlik sayesinde Güzelyurtlulara nostaljik bir gün yaşattıklarını belirtti.

Güzelyurt Kültürel Mirası Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Berk Büyükoğlu da etkinliği geleneksel hale getirdiklerine dikkati çekerek, Güzelyurt’un bisiklet kullanımına ne kadar uygun olduğu konusunda farkındalık yaratmak istediklerini vurguladı.

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars da etkinliğe ilk kez katıldığını söyledi, bisikletlerle kültürel yolculuğa çıkmanın çok güzel olacağını ifade etti…

Baybars, etkinlikle halkın doğayla iç içe olabileceği, sakin yaşamı hissedebileceği ve kültürel mirası da adım adım tecrübe edebilmesinin çok keyifli olacağını kaydederek, Güzelyurt’un buna oldukça uygun bir yer olduğunu da vurguladı.

19/10/2019 14:47