''Klasik Osmanlı Müziği’nden Seçme Eserler'' konseri, cuma akşamı Arkhe’de sanatseverlerle buluşuyor

Klasik Osmanlı Müziği’nden Seçme Eserler konseri, 7 Şubat Cuma akşamı Lefkoşa’da Arabahmet Kültür Evi, Arkhe Sahne’de sanatseverlerle buluşuyor.

Lefkoşa Türk Belediyesi'nden (LTB) verilen bilgiye göre belediye himayesinde kurulan Kültür Politikaları Belirleme ve Arşiv Çalışmaları Merkezi (Arkhe) tarafından düzenlenen konser, Despina Zorpa ve Pierrick Marion’dan oluşan DUOİKİ (Ντούοiki) Klasik Osmanlı Müziği besteleri ve Geleneksel Doğu Akdeniz müziğinden düzenlemeleri içeriyor.

Konser programı, 14. yüzyıldan geç 19. yüzyıla uzayan geniş bir dönem aralığında, Sultan III. Selim ve Gazi Giray Han gibi hükümdar bestekarların eserleri ile birlikte Dimitri Kantemiroğlu, Zaharya Hanende, Tatyos Efendi, Cinuçen Tanrıkorur, İsmail Hakkı Bey, Andon Efendi ve Kemençeci Nikolay gibi önemli makam bestekarlarının eserlerinden oluşuyor.

İki bölümden oluşan, 14 eseri dinleyicilerle buluşturacak konser için sınırlı sayıda bilet satışa sunuldu.

Ocak sonunda yapılması planlanan konser, Kartalkaya'da yaşanan trajik otel yangınından dolayı ertelenmişti.