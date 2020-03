Klasik Otomobil Kulübü sezonu açtı

Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü 2020 sezonunu, kurucularından ve eski başkanlarından olan merhum Said Muhyi anısına her yıl geleneksel olarak düzenlenen etkinlikle açtı. Pazar günü yapılan etkinliğe 70’in üzerinde ekip katıldı

Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü sezonu “8.Said Muhyi Anı Etkinliği” ile açtı. Etkinlik geçtiğimiz Pazar günü (8 Mart 2020) 70’in üzerinde ekibin katılımı ile gerçekleştirildi. Kulübün kurucularından ve eski başkanlarından merhum Said Muhyi anısına bu yıl sekizincisi gerçekleştirilen etkinlik bu yıl define avcılığı formatıyla yapıldı. Pazar sabah saat 10.00’da Lefkoşa Ortaköy’de bulunan Said Muhyi Ltd. Önünden verilen start ile başlayan etkinlikte ekipler ilk önce Lefkoşa’da yer alan, fotoğraflarla ip uçları verilen 2 hazineyi buldular. Daha sonra Güzelyurt ve Cengizköy’deki hedefleri de bulan ekipler Lapta’da bulunan Le Chateau Lambousa Hotel’de finiş gördüler. Burada yenilen öğle yemeğinin ardından plaket verme törenine geçildi. Sosyal sorumluluk projelerine her zaman önem ve veren ve bu konuda örnek olan Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü, farkındalık yaratmak maksadıyla Kıbrıs Türk MS Derneği yöneticilerini ve Başbakanlığa bağlı Uyuşturucu ile mücadele komisyonu başkanı Hasan Karaokçu’yu da etkinliğe davet etti.

BRT SPOR

11/03/2020 10:37