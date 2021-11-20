Klasik severler hazine avına çıkıyor

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği (KTKOD) 2021 sezonunu, Başpınar Un sponsorluğunda yapılacak olan “Hazine Avı” etkinliğiyle tamamlıyor. 21 Kasım Pazar sabahı 08.30’dan itibaren Taşkınköy’de bulunan LTB otoparkında toplanmaya başlayacak olan klasik severler, ilk aracın 10.00’da hareket etmesiyle etkinliğe başlayacaklar. Yarışmacılar verilecek olan yönlendirmelerle gizli 5 noktayı bulmaya çalışacaklar.

Farklı sıralarla 5 noktayı bulmaya çalışacak olan yarışmacılar, buldukları her noktada Kıbrıs tarihi ile ilgili sorularla karşılaşacaklar. Tüm noktaları doğru sırayla bulup, en çok doğru soruya yanıt verenlerin dereceye gireceği etkinlik yaklaşık 2 saat sonunda Korineum Golf & Beach Resort’ta sona erecek. Hep birlikte güzel bir Pazar yemeği yenildikten sonra Tombala ve Tavla turnuvası gibi eğlenceli aktiviteler de yapılacak ve dereceye girenlere ödülleri takdim edilecek.

Bütün noktaları doğru sırayla bulup sorulan sorulara en çok doğru yanıt verene Pera Pırlanta’dan altın kolye hediye edilecek. İkinciye 500 TL hediye çeki verilecekken, üçüncüye de Akeler Kaporta & Boya’dan Compound & Polish hediye edilecek. Ayrıca Food Court’tan yemek hediye edilecek.

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20/11/2021 13:11