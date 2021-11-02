Klasikler Cahit Necipoğlu Rallisi ile yollardaydı

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği (KTKOD), 2021 sezonunun ilk rallisini geçtiğimiz Pazar günü (31 Ekim 2021) gerçekleştirdi.

Başbakanlığa bağlı Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu himayelerinde, Cahit Necipoğlu Ltd. sponsorluğunda altıncı kez yapılan ralli ile klasikler uzun bir aranın ardından yollara çıktı.

80’i ralli için olmak üzere toplam 99 ekibin katıldığı ve yeni bir dernek rekorunun kırıldığı yarış Demirhan’da bulunan Cahit Necipoğlu Elit Mağazası önünde yapılan seremoni ile başladı.

Uzun bir aradan sonra bir araya gelen klasik severler, coşkulu bir kalabalık oluşturdular. Yaklaşık 1 saat işlemlerin tamamlanmasının ve hoş sohbetlerin yapılmasının ardından Cahit Necipoğlu’nun start bayrağını kaldırmasıyla ilk araç hareket etti ve ralli başladı.

Serdarlı, Ergenekon, Tirmen, Yamaçköy ve Mallıdağ bölgelerinde 3 SHT geçildi

Ülkemizin eşsiz doğası ve iklimiyle klasikler Serdarlı, Ergenekon, Tirmen, Yamaçköy ve Mallıdağ’dan geçerek ödül töreninin yapılacağı, Bahçeli köyünde bulunan Maldives Homes’a ulaştılar.

Yarış direktörlüğünü ve organizatörlüğünü Olgun Bıçak’ın yaptığı yarışta yaklaşık 70 kilometrelik 3 Sabit Hız Testi (SHT) başarıyla tamamlandı. Güzergah üzerinde Türk kahvesi, meyve ve macun gibi sürpriz ikramlar yapıldı.

Rallinin finalinde ise Dj Yusuf Coşkuner’in seksenler-doksanlar setiyle geçmişe gidip hatıralar canlandı. Eğlenceli ve keyifli bir günün ardından dereceye girenler kupalarını aldılar. Ödülleri Cahit Necipoğlu Ltd. direktörlerinden Gökhan Necipoğlu ve Duyal Necipoğlu ile çalışanları ve Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği Başkanı Burçin Aliusta ile Yönetim Kurulu üyeleri takdim etti. Ödül töreninde yeni katılanlara “Hoş Geldin Kupası” verilirken, çocuklara da madalyalar takıldı.

Birinci İsmet Tufan-Ayşe Tufan ikilisi oldu

Duravit, Geberit, Sanacryl, Sonia ve Güven Sigorta’nın da katkılarıyla yapılan keyifli rallide ilk SHT’yi İsmet Tufan-Ayşe Tufan ikilisi 1960 model Volkswagen Beetle araçlarıyla birinci sırada bitirdiler.

İkilinin ideal süreyle olan farkları 0,223 saniyeydi ve bu derece en iyi SHT derecesi oldu. İkinci SHT’de en iyi dereceyi Tolga Tekin-Bedia Tekin ikilisi, 1979 model Mercedes SL450 araçlarıyla elde ettiler.

+

Merhum üye Atlas Rüstemoğlu anısına geçilen üçüncü SHT’de ise Ali Kelebek-Pembe Kelebek ikilisi 1979 model Mercedes SL380 araçlarıyla en iyi dereceyi yaptılar ve özel kupanın sahibi oldular. Genel klasman birincisi olmayı başaran ekip, Çiftler Klasmanı ve E Klasmanı’nı da kazanan İsmet Tufan-Ayşe Tufan ikilisi oldu.

İkinci, aynı zamanda H Klasmanı’nı da kazanan, 1985 model Ford Sierra ile yarışan Canben Özpaşa-Şermin Özal ikilisi olmayı başarırken, üçüncü olarak podyuma çıkmayı başaran ve ayrıca F Klasmanı’nı da kazanan ekip, 1967 model Cadillac Deville araçlarıyla yarışan Salih Çeliker-Yonca Çeliker ikilisi oldu. Kadınlar Klasmanını Seren Beyaz-Gülseren Beyaz ikilisi, T Klasmanını Sinam Gazi-Fatoş Gazi ikilisi, G Klasmanını Ali Köroğlu-Sultan Köroğlu ikilisi kazanırken, geleneksel olarak verilen 13’üncü Gelen Kupası’nı Sevgen Necipoğlu-Osman Kunt ikilisi kazandı.

SHT 1: İsmet Tufan-Ayşe Tufan VW Beetle 1960 0,223 (En İyi SHT Derecesi)

SHT 2: Tolga Tekin-Bedia Tekin Mercedes SL450 1979 1,016

SHT 3: Ali Kelebek-Pembe Kelebek Mercedes SL380 1979 0,468 (Özel Atlas Rüstemoğlu Kupası)

Genel Klasman:

1.İsmet Tufan-Ayşe Tufan VW Beetle 1960 19,481

2.Canben Özpaşa-Şermin Özal Ford Sierra 1985 20,233

3.Salih Çeliker-Yonca Çeliker Cadillac Deville 1967 20,905

Çiftler Klasmanı:

1.İsmet Tufan-Ayşe Tufan VW Beetle 1960 19,481

2.Salih Çeliker-Yonca Çeliker Cadillac Deville 1967 20,905

3.Ali Köroğlu-Sultan Köroğlu Mini 1972 21,901

Kadınlar Klasmanı:

1.Seren Beyaz-Gülseren Beyaz Nissan Datsun B310 70,018

2.Fatoş Arca-Yaren Işık Mercedes 450SLC 1977 75,384

3.Meryem Necipoğlu-Duyal Köprülü Mini 1989 75,673

T Klasmanı:

1.Sinam Gazi-Fatoş Gazi Mazda RX7 1992 14,086

2.Mehmet Çakar-Sinem Çakar Nissan Figero 1991 42,960

3.Tümer Güzel-Berna Güzel Mercedes W140 S500 59,139

H Klasmanı:

1.Canben Özpaşa-Şermin Özal Ford Sierra 1985 20,233

2.Ertan Namlı-Ayşe Namlı Mercedes 1983 34,405

3.Göksel Macila-Ayşen Macila Corvette 1982 63,241

G Klasmanı:

1.Ali Köroğlu-Sultan Köroğlu Mini 1972 21,901

2.Tolga Tekin-Bedia Tekin Mercedes SL450 29,454

3.Vehit Denizer-Berrin Denizer Mercedes SL450 33,230

F Klasmanı:

1.Salih Çeliker-Yonca Çeliker Cadillac Deville 1967 20,905

2.Emre Erosal-Şenel Erosal Ford Mustang 1966 40,488

3.Ahmet Üçok-Aysel Üçok VW Notbeck 1966 51,881

E Klasmanı:

1.İsmet Tufan-Ayşe Tufan VW Beetle 1960 19,481

2.Zafer Altıntaş-Yeşim Altıntaş Fiat 500 1957 66,276

3.Laika Damdelen-Hüseyin Damdelen Wolseley 15/60 1957 69,110

13’üncü Gelen Kupası: Sevgen Necipoğlu-Osman Kunt BMW 1600 1975 61,327

Bu habere tepkiniz:



02/11/2021 16:07