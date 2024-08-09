Klasikler gece rallisinde buluşuyor

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği’nin (KTKOD) organize ettiği “Near East Bank 2024 Klasik Otomobil Ralli Şampiyonası”nın ikinci rallisi, “Şeherde Gece Rallisi” 9 Ağustos 2024 Cuma akşamı yapılıyor.



Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği’nin (KTKOD) yaz etkinlikleri arasında geleneksel hale gelen “Şeherde Gece Rallisi” sezonun ikinci rallisi olarak 9 Ağustos 2024 Cuma akşamı yapılıyor. KTKOD Near East Bank 2024 Klasik Otomobil Ralli Şampiyonası’nın yedinci etkinliği ve ikinci rallisi olacak olan ralli, 9 Ağustos 2024 Cuma akşamı Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsü içerisinde bulunan İkas Süpermarket önünden başlayacak.

Near East Bank’ın sponsorluğunun yanı sıra İkas Süpermarket, CYP Duş, Güven Sigorta, Capital Radyo, Amesis Dijital Ajans’ın da katkılarıyla ve Telsim’in iletişim sponsorluğunda düzenlenecek “Şeherde Gece Rallisi” 17.00’den itibaren yarışçıların toplanmasının ardından 18.00’de İkas Süpermarket önünden başlayacak.

Gidecekleri güzergahı start anında alacakları yol notlarından öğrenecek olan klasik severler, 3 Sabit Hız Testi’ni yaklaşık 2 saatte geçecekler ve finiş için yeniden Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsü’ne dönecekler. Finiş ve Ödül Töreni Kebap House’ta yapılacak.