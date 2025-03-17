Klasikler, Girne’de buluşuyor

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17/03/2025

Klasikler, Girne’de buluşuyor

Girne Antik Liman, 22 Mart Cumartesi günü klasik otomobil tutkunlarını bir araya getirecek bir etkinliğe ev sahipliği yapacak.

Girne Belediyesi ve Kuzey Kıbrıs Klasik Otomobil Kulübü’nün iş birliğiyle düzenlenecek “Klasik Otomobil Sergisi” 13.00 ile 20.00 saatleri arasında ziyaretçilere açık olacak. 

Canlı DJ performanslarının olacağı etkinlikte ayrıca 15.00’de Serdar Tuksal konser verecek.

Ücretsiz organizasyon hakkında detaylı bilgi ve kayıt için 0533 862 78 01 numaralı telefon aranabilecek.

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TAGS: haber, kıbrıs
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