Klasikler hazine için yollardaydı

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği (KTKOD) 2021 sezonunu, Başpınar Co. Ltd. sponsorluğunda yapılan “Hazine Avı” etkinliğiyle tamamladı. 21 Kasım Pazar sabahı 08.30’dan itibaren Taşkınköy’de bulunan LTB otoparkında toplanmaya başlayan klasik severler, ilk aracın 10.00’da hareket etmesiyle etkinliğe başladılar. Kura çekimi ile kapı numaraları belirlenen yarışmacılar tek tek verilen fotoğraf yönlendirmeleriyle 5 önemli noktayı bulmaya çalıştılar.

Toplamda 33 ekibin aileleriyle katıldığı etkinlikte kimi klasik sever havanın kapalı olması nedeniyle klasik araçlarıyla değil de günlük araçlarıyla etkinliğe katıldılar. Farklı sıralarla 5 noktayı bulmaya çalışan yarışmacılar, buldukları her noktada Kıbrıs tarihi ile ilgili sorularla karşılaştılar. Lefkoşa’da Çağlayan Gazinosu ve Yiğitler Burcu fotoğrafı verilirken, Girne’de Bellapais Manastırı, Deniz Şehitliği ve Hz. Ömer Türbesi fotoğrafı verildi.

Tüm noktalar bulunduktan ve yaklaşık 2 saatlik parkurun sonunda tüm ekipler Korineum Golf & Beach Resort’ta buluştular. Hep birlikte güzel bir Pazar yemeği yenildikten sonra Tombala ve Tavla turnuvası da yapıldı ve ödül törenine geçildi. Başpınar Klasik Otomobil Hazine Avcılığı etkinliğinde tüm noktaları doğru sırayla bulup sorulan toplam 18 soruya 17 doğru cevap veren 3 yarışmacı sahneye alındı ve birinciyi belirlemek için 2 soru daha soruldu. Böylece Pera Pırlanta’dan altın kolye hediyeyi kazanan ekip, 19 doğru cevapla Salih-Yonca Çeliker çifti oldu.

İkinci olarak Akeler Kaporta Boya’dan Compound&Polish kazanan ekip, 18 doğru cevapla Mustafa Ar-Rana Müge Fırıncıoğluları ikilisi olurken, 17 doğru cevap vererek üçüncü olan ve Veli Kardeşlerden 500 TL’lik hediye çeki kazanan ekip Ahmet Ozant-Şifa Bıçak ikilisi oldu. Organizasyonun ana sponsoru olan Başpınar Co. Ltd.’in kuruluşlarından olan Food Court Restaurant’tan ilk 3 ekibe ayrıca yemek çeki de verildi. Aracı arıza yaptığı halde pes etmeyen ve yarışmaya devam eden Ahmet Üçok-Aysel Üçok ekibine de “Herşeye Rağmen” ödülü mahiyetinde Food Court’tan yemek çeki verildi. Tavla turnuvasında ise KTKOD Başkanı Burçin Aliusta ile Ertan Namlı finale kaldı. Çekişmeli mücadelelerin ardından Aliusta birinci olmayı başardı.

Tüm yarışmacıların katılımıyla yapılan Tombala da ise keyifli dakikalar yaşandı ve kazananlar para ödülleriyle günü noktaladılar. Ödül töreni öncesi konuşma yapan dernek başkanı Burçin Aliusta, Pandemi gölgesinde geçen 2021 sezonunu bu etkinlikle tamamladıklarını duyururken, tüm katılımcılara ve sponsorlara teşekkür etti.

Başpınar Klasik Otomobil Hazine Avcılığı Etkinliği ilk 3:

1) Salih Çeliker - Yonca Çeliker (Cadillac Deville) 19 Doğru Cevap

2) Mustafa Ar - Rana Müge Fırıncıoğluları (Suzuki Samurai) 18 Doğru Cevap

3) Ahmet Ozant - Şifa Bıçak (Volkswagen Karmann Ghia) 17 Doğru Cevap

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23/11/2021 15:57