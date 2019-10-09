Klasikler Özyalçın Rallisine Hazır

Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü’nün, merhum Oğuz Özyalçın anısına her yıl geleneksel olarak düzenlediği Klasik Otomobil Rallisi’nin yedincisi, 13 Ekim Pazar günü yapılıyor. Ralli, Pazar sabahı saat 10.00’da, Girne’de bulunan Özyalçın Group of Companies Merkez binası önünde başlayacak.

Katılımın Yoğun Olması Bekleniyor.

Birbirinden özel klasik otomobillerin katılacağı ve Girne’nin eşsiz güzelliğine çizilen rotada nostalji rüzgarları esecek. Geçen sene olduğu gibi bu sene de yurt dışından klasik otomobil tutkunlarının katılımı ile renklenecek ralliye, yurtiçinden de katılımın yoğun olması bekleniyor. “Hazine Avı” teması ile dikkat çeken rallinin takribi 13.00’te bölgenin en güzel otellerinden birinde sona ereceği duyuruldu. Etkinliğin ayrıca 2019 ralli şampiyonasına da 10 puan vereceği açıklandı. Kayıtla ilgili bilgilerin 0533 861 2122 ve 0542 874 1903 numaralı telefonlardan alınabileceği ve katılım formlarının Özyalçın Group of Companies’den temin edilebileceği belirtilirken, kayıt işlemlerinin 11 Ekim Cuma günü saat 14.00’de tamamlanacağı açıklandı.