Klasikler Pekur ile Tekerlekleri Cirileyecek

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği’nde (KTKOD) 2022 sezonu başlıyor. Kısa süre önce yapılan genel kurulun ardından takvimini açıklayan yeni yönetim, sezonu geleneksel hale gelen gezi ve sergi organizasyonu olan “Pekur Ltd. 11.Tekerlekler Cirinlensin Klasik Otomobil Gezisi” ile açıyor.

Soğuk havanın etkisini kaybedip baharın gelmesiyle birlikte klasikler kontak açıp yolları şenlendirecek. Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği’nin 2022 yılı açılış etkinliği, 27 Mart Pazar günü gerçekleştiriliyor.

Geleneksel hale gelen, sezon açılış etkinliği olan ve “Tekerlekler Cirilensin” sloganıyla yapılan gezi, bu sezon 11’nci kez yapılıyor. Pekur Ltd.-İşgüm Ltd. sponsorluğunda, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu sene de istikamet Gazimağusa Namık Kemal Meydanı olacak. Her sezon klasiklerin hazırlıklarını yapıp, araçlarını sergiledikten sonra sezona başladığı bu organizasyonda 100’ün üzerinde klasik araç Gazimağusa Namık Kemal Meydanı’nda sergileniyor. Festivali aratmayan sergi, nostaljik müzikler eşliğinde yapılıyor.

Dernekten yapılan açıklamaya göre etkinliğe katılacak olanların Lefkoşa Küçük Kaymaklı bölgesinde bulunan otobüs terminalinde Pazar sabahı saat 09.00’dan itibaren toplanacakları, tüm klasikseverlerin katılmasıyla startın verileceği duyuruldu. Katılımcılar konvoy halinde Gazimağusa’ya doğru yola çıkarak Güvercinlik kavşağında kısa bir mola verecekler. Ardından sergi alanına hareket edilecek.

Gazimağusa ve İskele bölgelerinden sergiye katılmak isteyenlerin ise saat 11.30’da sergi alanına girebilecekleri duyuruldu. Ayrıca organizasyona kayıt yaptırmak isteyenlerin 0548 895 2005 numaralı telefondan ulaşabilecekleri belirtildi.

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17/03/2022 10:40