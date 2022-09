Klasikler slalom finali için piste çıktı

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği’nin (KTKOD) Türkiye İş Bankası 2022 Klasik Otomobil Ralli Şampiyonası kapsamında düzenlenen etkinlikleri devam ediyor. Bu yılın dokuzuncu, slalom şampiyonasının ise üçüncü ve final etkinliği olan “Near East Bank Klasik Otomobil Slalom Yarışı” geçtiğimiz akşam (20 Eylül Salı), Zet Karting Leisure Center’de yapıldı.

Her yıl yaz aylarının vazgeçilmez etkinlikleri arasında olan ve bu yıl da başarılı geçen iki yarışın ardından slalom şampiyonasının finali de başarıyla tamamlandı. Diğer yarışlarda olduğu gibi yine büyük çekişmenin yaşandığı yarışa klasik severler oldukça yoğun ilgi gösterirken, 63 araç klasik kategoride, 18 araç da Extreme kategoride olmak üzere piste toplam 81 araç çıktı.

Erdoğan Aşık şov yaptı

Klasik araçların yaşlarına göre sınıflara ayrıldığı ve marka kupalarının da olduğu yarışta ayrıca daha süratli ve spor araçların da olduğu Extreme kategoride de mücadele izlemeye değerdi. Yarış sonunda hem klasik otomobil kategorisinde hem de Extreme kategorisinde zirvedeki isim aynıydı. Erdoğan Aşık Mini Morris aracıyla zirvede yer almayı başardı. Klasik kategoride Aykut Sokollu Ford Eskort aracıyla ikinci, Ali Gürhan Tahsin Eunos Roadster ile üçüncü oldu. Extreme kategori ikincisi Mercedes 190 aracıyla Mustafa Beyaz olurken, üçüncü yine Ali Gürhan Tahsin oldu.

Klasmanlar ve marka kupalarında da çekişme yaşandı

Near East Bank’ın ana sponsorluğunun yanı sıra; KKTC Telsim, Pakduş, Güven Sigorta, Capital Radio, Amesis Dijital Ajans ve Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nin de katkılarıyla yapılan slalom yarışının genel klasmanında olduğu gibi sınıflarında da çekişme yaşandı. E klasmanında Turgut Bürüncük, F klasmanında Hüseyin Gümüşok, G klasmanında Aykut Sokollu ve H klasmanında Erdoğan Aşık, Turing Klasmanında Kemal Akeler birinci olan yarışçılar oldular. Kadınlarda Fatoş Arca birinci, Volkswagen kupasında Erol Barçın, Ford kupasında Aykut Sokollu, Mini kupasında Erdoğan Aşık, BMW kupasında Taner Gerçel ve Mercedes kupasında Mustafa Beyaz birinciliğe uzanan isimler oldular. “Herşeye Rağmen Kupası”nı ise aracı arıza yapan Lütfiye Akeler almaya hak kazandı.

Near East Bank Yönetim Kurulu Başkanı Enver Haskasap: İzlemesi heyecanlı oldu

Ülkemizde önemli spor müsabakalarına ve turnuvalara her zaman destek veren Near East Bank, bu yıl KTKOD Klasik Otomobil Şampiyonası’nın slalom yarışlarına önemli bir katkı sağladı. Near East Bank sponsorluğunda gerçekleşen yarışa Near East Bank Yönetim Kurulu Başkanı Enver Haskasap da katıldı. Yarış sonunda bir değerlendirme yapan Haskasap şunları aktardı; “Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği’nin her sene düzenlediği ve klasik otomobil tutkunları için bir gelenek haline gelen ralli şampiyonasının slalom yarışı 3’üncü ayağına bankamız olarak desteğimizi veriyoruz. Bugün yarış Zet Karting’de gerçekleştirildi. Bu pist slalom yarışları için oldukça keyifli ve izlemesi heyecanlı bir pist oldu. 80’in üzerinde klasik otomobil pist içerisinde derece yapmak için mücadele verdi. Tüm pilotları tebrik ediyorum. Böylesine güzel bir organizasyonda yer almaktan bankamız ve kendi adıma memnuniyetimi paylaşmak isterim.” dedi.

Renkli ve eğlenceli geçen organizasyonun ardından ödül töreni yapıldı

Her sene geleneksel hale gelen ve bu yıl Zet Karting’de gerçekleşen Near East Bank sponsorluğunda yapılan klasik otomobil slalom yarışı, klasik severlere keyifli ve eğlenceli bir parkurda yarış zevki yaşattı. Ödül Töreninde KTKOD Başkanı Gökhan Necipoğlu Near East Bank adına Near East Bank Genel Müdür Yardımcısı Timuçin Samancıoğlu’na teşekkür plaketi takdim etti. Dereceye girenlere kupalarını KTKOD Başkanı Gökhan Necipoğlu, Near East Bank Genel Müdür Yardımcısı Timuçin Samancıoğlu, Özel Bankacılık Grup Müdürü Esra Manyera ve Near East Bank Dereboyu Şube Kıdemli Müdürü Mustafa Akpolat takdim etti.

Genel Klasman (1991’e kadar)

1.Erdoğan Aşık / Mini Morris / 2:05,464

2.Aykut Sokollu / Ford Escort / 2:08,614

3.Ali Gürhan Tahsin / Eunos Roadster / 2:09,761

Extreme Klasmanı

1.Erdoğan Aşık / Mini Morris / 2:26,181

2.Mustafa Beyaz / Mercedes 190 / 2:30,189

3.Ali Gürhan Tahsin / Eunos Roadster / 2:32,524

E Klasmanı (1946-1960)

1.Turgut Bürüncük / Morris Minor / 2:40,230

2.Mehmet Tahsin / Opel / 3:03,872

3.Senih Çavuşoğlu / Morris Minor / 3:40,966

F Klasmanı (1961-1970)

1.Hüseyin Gümüşok / Mini Pickup / 2:11,464

2.Coşkun Gürel / Mini / 2:12,074

3.Marios Kastatino / Alfa Romeo / 2:35,912

G Klasmanı (1971-1980)

1.Aykut Sokollu / Ford Escort / 2:08,614

2.Özge Boran / Mokki / 2:10,829

3.Hakan Özkaratan / Mini / 2:11,828

H Klasmanı (1981-1991)

1.Erdoğan Aşık / Mini Morris / 2:05,464

2.Ali Gürhan Tahsin / Eunos Roadster / 2:09,761

3.Ali Köroğlu / Mini Morris / 2:15,324

T Klasmanı (1992 Sonrası)

1.Kemal Akeler / Evo3 / 2:20,282

2.İsmet Tufan / Toyota Celica GT4 / 2:24,616

3.Fuat Güngörmüş / Toyota Glanza / 2:26,751

Kadınlar Klasmanı

1.Fatoş Arca / Mercedes SL450 / 2:42,307

2.Seren Beyaz / Nissan Datsun / 2:45,996

3.İpek Coşkuner / Austin Mini / 2:51,501

VW Cup

1.Erol Barçın / VW Golf GTI Cabrio / 2:27,792

2.Levent Ali Yılmaz / VW Passat / 2:28,704

3.Ali Öztunç / VW / 2:47,032

Mini Cup

1.Erdoğan Aşık / Mini Morris / 2:05,464

2.Özge Boran / Mokki / 2:10,829

3.Hüseyin Gümüşok / Mini Pickup / 2:11,464

Ford Cup

1.Aykut Sokollu / Ford Escort / 2:08,614

2.Yenal Hüda Hüdakan / Ford Sierra / 2:20,845

3.Erkan Nurioğulları / Ford Escort / 2:23,791

BMW Cup

1.Taner Gerçel / BMW E30 / 2:16,832

2.Metin Tavukçuoğlu / BMW E30 / 2:26,286

3.Erkan Kır / BMW E30 / 2:26,476

Mercedes Cup

1.Mustafa Beyaz / Mercedes 190 / 2:38,854

2.Fatoş Arca / Mercedes SL 450 / 2:42,307

3.Murat Yılmaz / Mercedes W124 / 2:51,964

