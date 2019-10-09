Klasikler, Slalom Finalinde rüzgar gibi esti

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği (KTKOD), “Cyprus Wireless Klasik Otomobil Slalom Şampiyonası”nın finalini gerçekleştirdi.

Final yarışının birincisi, diğer iki yarışta da olduğu gibi Aykut Sokullu oldu. Sokullu, bu başarısıyla “klasiklerin en hızlı pilotu” ünvanını elde etti. Sokullu, 2018 sezonundaki şampiyonluğuna 2019 şampiyonluğunu da ilave ederek çifte şampiyonluk kazandı. Geçen sezon olduğu gibi bu yıl da üçte üç yaparak şampiyonluğunu ilan eden Aykut Sokullu, pistte rakip tanımadı.

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu himayelerinde gerçekleştirilen, Lefkoşa’da bulunan Cemsa Karting Tesislerindeki yarışa, 100’ün üzerinde klasik araç katıldı. Klasik severler hem araçlarını sergiledi hem de pistte tüm hünerlerini ortaya koydu.

“Yollarda değil, pistlerde hız yap” sloganıyla gerçekleştirilen yarış, muhteşem klasik şovlara tanıklık etti.Birçok iddialı pilotun katıldığı final yarışı kalabalık bir izleyici topluluğu tarafından heyecan ve merakla izlendi.

Cyprus Wireless Slalom Yarışı’nın finalinin sunuculuğunu Yaşar Köroğlu yaptı, DJ Dinç canlı müzik performansıyla geceyi hareketlendirdi.

5 ekim cumartesi günü Cemsa Karting Tesislerinde 17:30 dabaşlayan yarış , gece 22:00 da bitti. Dereceye girenler kupalarına ödül töreninde kavuştu.Yarışa kaydını yaptıran ve piste girip start alan yarışmacılar arasından yapılan çekilişte 5 kişi, Cyprus Wireless Solutions Ltd’den 1 yıllık 10 megabit internet hediye kazandı. Kayıt yaptıran ve yarışı tamamlayan her ekip ise, 2019 Royalton Klasik Otomobil Ralli Şampiyonası için 10 puan kazandı.

Şampiyonluk için kıyasıya yarıştılar.

Birçok iddialı pilotun Nefes kesen performanslarına tanıklık edilen yarışta, “Genel Klasman” birincisi 1972 model Ford Escort MK1 aracıyla Aykut Sokullu, ikinci 1970 model Austin Mini aracıyla Coşkun Gürel, üçüncü de 1972 model Austin Mini klasiğiyle Erdoğan Aşık oldu.

“E Kategorisi”nde 1950 model Morris Minor aracıyla Turgut Bürüncük; “F Kategorisi”nde 1968 model Autsin Mini aracıyla Hüseyin Gümüşok; “G Kategorisi”nde 1972 model Austin Mini aracıyla Özge Boran; “Kadınlar Kategorisi”nde 1972 model VW Beetle aracıyla Yağmur Karabiber; “Turing A Kategorisi”nde ve “BMW E30 Kategorisi”nde 1988 model BMW E30 aracıyla Taner Gerçel; “Turing B Kategorisi”nde 1990 model Merdeces Benz 190 aracıyla Mustafa Beyaz , “VW Beetle Kategorisi”nde 1970 model VW Beetle aracıyla Kazım İzhakoğlu zirvede yer aldı.

Böylece üç ayaktan oluşan 2019 Cyprus Wireless Slalom Şampiyonası da tamamlanmış oldu. Üç yarışın ardından oluşan puan tablosunda Genel klasmanda zirvede Aykut Sokullu yer alırken , ikincilikte Hüseyin Gümüşok , üçüncülükte de Erdoğan Aşık yer almayı başardı. Yıl boyunca şampiyonada Genel klasman dışında sekiz kategoride mücadele eden ekiplerde ilk üç sırada yer almayı başaranlar , derneğin yıl sonu şampiyona balosunda kupalarına kavuşacaklar.

Aliusta: Bize yakışan şekilde Final yaptık

KTKOD Başkanı Burçin Aliusta, 2019 yılında yapılması planlanan 11 faaliyetinin 10’uncunun tamamlandığını belirtti. Aliusta, klasik camiasında her zaman destek gören derneklerinin, aile birlikteliği ve kusursuz yarış organizasyonlarıyla nam saldığına dikkat çekerek 26 ve 27 Ekim’de yapılacak “2019 Royalton Klasik Otomobil Ralli Şampiyonası”yla 14’üncü sezonun tamamlanacağını söyledi.Slalom şampiyonasını derneğe ve klasik otomobil camiasına yakışır şekilde tamamladıklarını belirten başkan Aliusta , yine yüksek bir katılımla final yaptıklarını ve üç yarışta da birçok ilkleri gerçekleştirerek sezonu tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Hem izleyenlerin hem de yarışan ekiplerin keyif aldığı ifade eden Aliusta , bir sonraki slalom şampiyonasının 2020 haziran ayında olacağını söyledi.

Aliusta, son yarış için hazırlık çalışmalarının başladığını, güzergahın kısa süre içerisinde netleşeceğini ve artık kupaların sahiplerini bulacağını belirtti.

Aliusta, bu yıl “Siyah Plakalılar” sloganıyla yola çıktıklarını, kendi rekorlarını kıracaklarının sözünü verdiklerini anımsatarak “Henüz sezon bitmeden, verdiğimiz sözü tuttuk. Klasik severler aile gibi kenetlendi, etkinliklerde hem eğlendi hem yarıştı” dedi.

Klasik severlerden, çocuklara destek

Sosyal sorumluluk projelerine her zaman destek veren KTKOD, slalom final yarışında da “çocukları gülümsetmek” için kolları sıvadı.

Klasik severler, Zeytin Ağacı Eğitim ve Yardımlaşma Derneği (ZAYDER) ile Oza Kahve’nin başlattığı ‘1 kahve al, 1 çocuk gülümset’ projesine de destek verdi.Yarışın genel klasmanda ilk üç sırada yer alan pilotlara Oza kahve paketi de hediye edildi. Ayrıca yarış sonrası yapılan çekiliş sonrasında şanslı üç kişiye Oza kahve’den hediye paketi takdim edildi.

Yarış alanına getirilen Oza mobil kahve aracından kahve alıp bağışta bulunan klasik severler, destek bekleyen onlarca çocuğun yanında olduğunu gösterdi.

KTKOD Başkanı Burçin Aliusta ile ZAYDER Başkanı Rabia Özcömert ve Oza Kahve Genel Müdürü Umut Oza, daha birçok etkinlikte işbirliği yapılması konusunda anlaştı.

09/10/2019 14:53