Klasikler yollara çıktı, tekerlekler cirilendi

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği’nde 2022 sezonu geçtiğimiz Pazar günü açıldı. Sezonun ilk etkinliği, geleneksel hale gelen gezi ve sergi organizasyonu olan “Pekur Ltd. 11.Tekerlekler Cirinlensin Klasik Otomobil Gezisi” oldu.

İsgüm ve Pekur Ltd.’in sponsorluğunda, Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği’nin (KTKOD) organize ettiği 2022 yılının açılış etkinliği, “Pekur Ltd. 11.Tekerlekler Cirilensin Klasik Otomobil Gezisi” geçtiğimiz Pazar günü yapıldı. Geleneksel olarak her sezonun açılış etkinliği olarak yapılan gezi ve sergi etkinliği, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu sene de Gazimağusa Namık Kemal Meydanı’nda yapıldı.

Geçtiğimiz Pazar günü Lekoşa Otobüs Terminali’nde toplanan klasik severler kalabalık bir konvoy halinde Gazimağusa’ya hareket etti. Güvercinlik bölgesinde kısa bir molanın ardından yaklaşık 80 araçlık konvoy Namık Kemal Meydanı’na giriş yaptı. Gazimağusa ve civar bölgelerden gelen yaklaşık 60 klasik araçla birlikte toplamda 140’ın üzerinde klasik araçlık sergi yapıldı. Festivali aratmayan sergi nostaljik müzikler eşliğinde yapılırken, bölge halkı ve turist gruplar tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun da katıldığı etkinlikte ev sahipliği yapan Gazimağusa belediyesi de katılımcılara jest yaparak çiçek dağıttı. Uzun süren soğuk havaların ardından, güneşli bir havada yapılan etkinlikte katılımcılar da büyük keyif aldı ve 15.30 civarı etkinlik sona erdi.

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30/03/2022 15:53