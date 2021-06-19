Klerides’in teknesi atıl durumda

Rum Yönetimi eski başkanlarından şu anda hayatta olmayan Glafkos Klerides’e ait “Keti II” isimli teknenin, Larnaka marinasında atıl vaziyette durduğu belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Klerides’in çok sevdiği teknesinin, yıllardır Larnaka marinasında terk edilmiş ve unutulmuş vaziyette bırakıldığını yazdı.

Habere göre Larnaka marinası müdürlüğü geçtiğimiz Kasım ayında, tekneye el konulmadan önce geminin demirleme vergisini ödemesi için yabancı uyruklu olan son sahibine çağrıda bulundu.

Gazete iki kabini, iki tuvalet ve bir de duş alanı bulunan 1936 yılı Alman yapımı olan teknenin, 1977 yılında adaya geldiğini anımsatırken geminin eski olmasından dolayı suya indirilecek vaziyette olmadığını da yazdı.

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19/06/2021 16:04