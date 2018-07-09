Klima fiyatları tavan yaptı

Yeni Bakış gazetesinden Melin Dobran'ın haberine göre; aşırı sıcaklara rağmen son günlerde dövizin TL karşısında sürekli değer kazanması, klima satışlarına da yansıdı. Esnaf ise, fiyatları dengede tutmak için kar marjını sürekli düşürmek zorunda kalıyor. Kimi esnaf dövizin yükselmesine bağlı olarak fiyatı yükselttiğini belirtirken, kimisi de yükselen dövize rağmen fiyatı uygun tutmaya çalıştığını ifade etti. Son zamanlarda en çok tercih edilen İnverter klimanın fiyatı ise 2.600 lira ile 5.500 lira arası değişiyor.

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