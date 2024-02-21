Klima ve elektronik malzeme hırsızlığı… 3 tutuklu



Lefkoşa, 21 Şubat 24 (TAK): Lefkoşa’da Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde 1 - 20 Şubat tarihleri arasında bir binanın kapısının yasal olmayan yolla açılıp içeriye girildiği ve içerden 208 çift sürmeli alüminyum pencere, muhtelif markalarda 37 tane 24 KW’lık klima, binaya ait elektrik kabloları ve bir jeneratöre ait parçaların hasara uğratılarak yerinden sökülerek çalındığı bildirildi.

Polis açıklamasında, olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturmada meselede zanlı görülen U.B (E-27), A.O (E-21) ve N.K’nin (E-16) tutuklandığı kaydedildi.