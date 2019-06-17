Kliması olmayanlar dikkat!

Havalar gittikçe ısındı şimdi akıllara gelen soru, klima yoksa, nasıl serinleyeceğiz? Her zaman evde klima olmayabiliyor ve olsa da masraflı. Fakat evde kendi yöntemlerinizle serinlemeniz mümkün.

Gelin evde ve dışarıda deneyeceğiniz yöntemlerle serinlemeye bakalım. Yurt genelinde hava sıcaklığı artıyor. Havalar artık oturduğumuz yerde terleme kıvamına geldi. Evde klima yoksa, alternatif yolları denemeye başlayabiliriz

Tavan Pervanesi Kullanın

İlk olarak tavan pervanesi alabilirsiniz. Tavan pervanesini en sıcak olan odanıza takıp rahatlayabilirsiniz. Genelde yazlık yerlerde çok tercih ediliyor.

Bilgisayarınız açıksa ya da evde gereksiz yere ampul yanıyorsa hemen kapatın. Bu tip aletler evde gereksiz sıcaklık verir. Telefonunuzun şarjı varsa fişten çekin.

Kafein ve alkollü içecekler, vücutta su kaybına neden olur. Susamayı beklemeden bol bol su için

Büyük porsiyonlu ve bol proteinli yiyecekler yerine, hafif ve soğuk yiyecekleri tercih edin.