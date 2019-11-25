“Koah Farkındalığı ve Tütün Ürünlerinin Zararları” konulu seminer düzenlendi

Sağlık Bakanlığı, “KOAH Farkındalığı ve Tütün Ürünlerinin Zararları” konusunda seminer düzenledi.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Füsun Yıldız’ın sunum gerçekleştirdiği konferans, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Talasemi Konferans Salonunda yer aldı.

Dünyada 384 milyon KOAH hastası olduğunu belirten Yıldız, her yıl 3 milyon kişinin bu nedenle hayatını kaybettiğine değinerek hastalığın önemine işaret etti.

KOAH’ın görülme sıklığı, gelişimi, KOAH’la ilgili baş etmede alınması gereken önlemler, tedavi yöntemi gibi konuları aktaran Yıldız, hastalığın risk faktörleri arasında sigara kullanımı olduğunu, özellikle son dönemlerde elektronik sigara kullanan daha sonra öksürük gibi şikayetlerle gelen hasta sayısında artış olduğunu belirtti.

Seminere ayrıca KOAH hastası olan ve sigarayı bırakan bazı katılımcılar yaşadıklarından ve tedavi süreçlerinden bahsederek katkı koydular.

Nikotin bağımlılığı ve tütün ürünlerinin zararlarının da anlatıldığı seminere, bakanlık yetkilileri, hemşirelik okulu öğrencileri ve bazı sağlık çalışanları katıldı.

25/11/2019 18:57