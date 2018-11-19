KOAH Farkındalık Semineri Düzenliyor

Sağlık Bakanlığı 21 Kasım Çarşamba Dünya KOAH Farkındalık Günü dolayısıyla çarşamba günü 13.00- 15.00 saatleri arasında Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Thalassaemia Merkezi’nde seminer düzenleyecek.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, açılış konuşmasını Sağlık Bakanı Filiz Besim’in yapacağı seminerin ilk bölümünde Oturum Başkanlığını Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Dr. Finn Rasmussen, seminerin ikinci bölümünde ise oturum başkanlığını YÖDAK Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hülya Harutoğlu yapacak.

Semierde, KOAH’ın tanıtımı, tedavi yöntemleri, güncel konuşmalar, KOAH’ta Pulmoner Rehabilitasyonun Önemi, Aerosol İlaç Veriminde Cihazların Doğru Kullanımı gibi konuların ele alınacak.

KOAH farkındalık Semöineri’nde Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Füsun Yıldız, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Servisi Uzm. Dr. Fatma Canbay, YÖDAK Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hülya Harutoğlu, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıları Servisi Uzm. Dr. Emine Kamiloğlu, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Göğüs Hastalıları Anabilim Dalı Kardiyopulmoner Rehabilitasyon Ünitesi Sorumlusu Uzm. Fzt. Şahveren Çakartaş, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Servisi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Servisi Uzm. Fzt. Musa Muhtaroğlu konuşmacı olarak yer alacak.