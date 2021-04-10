KOAH Hastalığı İçin Bitkisel Tedavi Desteği Alan Fatma GÖK; Eski Sağlığıma Kavuştum Dr. Özkul ve Ekibine Teşekkür Ederim 

Mağusa Dörtyol’da oturan Fatma Gök Sezai Gök çiftine konuk olduk. Dr. Hakan Özkul’dan bitkisel tedavi desteği alan Fatma Hanım, tedavi öncesi ve sonrası yaşadıklarını Haber Kıbrıs ekibine anlattı.

Bize Kısaca Kendinizden Bahsedebilir Misiniz?

Ben Fatma Gök, Mağusa Dörtyol’da oturuyorum. 56 yaşındayım. Üç çocuğum var. Ev hanımıyım. Hakan Özkul’u internette ve televizyonda gördüm programlarını izledim. Ben astım hastasıyım. Onun programlarını izleyince bendeki hastalığın hepsini biliyormuş gibi geldi ve bitkisel tedavi hakkında bu hastalığım için görüşme talep ettim.

Görüşme sağladım, hastalığımı anlattım, benimle çok iyi ilgilendiler ve hastalığım hakkında bilgi sahibi oldum. Burada doktorlara gittim bana hep hastalığımın astım olduğunu söylediler. İlk defa Dr. Hakan Özkul, aynı zamanda bende KOAH olabileceğini söyledi. Hastalığım ilk defa KOAH olarak konuşuldu ve yapılan tahliller sonucunda KOAH hastası olduğumu söylediler.

Hastalığıma teşhis konulduktan sonra tekrar görüşme sağladım. Altı ay boyunca beni takip ettiler ve Hakan Bey’in tavsiyelerine uydum.

Bitkisel Tedavi Desteği Almadan Önceki Durumunuz Nasıldı?

Tedavi almadan önce 50 metre yürüyemiyordum. Devamlı ağzım açık yürüyordum nefes nefese kalıyordum. Sürekli terliyordum. Asla yürüyüş yapamıyordum. Ev işlerimi dahi yapamaz duruma gelmiştim. Komşuma bile gidemiyordum.

Bitkisel Tedavi Desteği Aldıktan Sonra Neler Hissettiniz?

Bitkisel tedavi desteği aldıktan sonra artık ev işlerimi yapmaya başladım. Yürüyüşe gidebiliyorum. 50 metre yürüyemezken şimdi bir kilometre yürüsem yürüyebiliyorum. Komşularıma gidiyorum. Bahçe işlerimi bile kendi başıma yapabiliyorum. Yani her işimi yapabiliyorum. Önceden evi süpürmek için bile gelinimi çağırıyordum. Bu kadar kötü olmuştum.

Son Olarak Neler Söylemek İstersiniz?

Bitkisel tedaviyi herkese tavsiye ederim. Özellikle KOAH hastası olan kişilere. Hakan Özkul’a ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Benim gibi hastalara yardım edebildiği için çok teşekkürlerimi iletiyorum. Ben şu anda kendimi çok iyi hissediyorum. İyi ki Hakan Özkul hocamla tanışmışım diyorum.

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10/04/2021 11:39