Koalisyon Her Türlü Kurulur; Ama Ülkeye Faydası Olur Mu Bilmem

Koalisyon pazarlıkları kapalı kapılar ardında devam ediyor. Her partinin kendi penceresinden yaklaşımları var. Toplumsal bir yaklaşımdan öte, her parti biraz da kendi durumunu değerlendiriyor. Memleket yangın yeri, ne yapalım böyle durumda partilerin bireysel adımlarını?

Cuma günü UBP- CTP başkanları görüştü. Devamında CTP adına Fikri Toros, UBP adına da genel sekreter Oğuzhan Hasipoğlu en az 3 kez bir araya geldiler. Dün, CTP genel başkanı “CTP’siz koalisyon” sinyali verdi. Verebilir, parlamento içinde elbet alternatif vardır

Ben ısrarla ve inatla, yasa yapma odaklı ve kamuda dönüşümü sağlayacak bir hükümet modelinin doğru olduğunu söylemeye devam edeceğim. Neden? Çünkü, bu tabloda kimin Başbakan olduğunun bir önemi yok. Bu sistem herkesi yutuyor…

CTP cephesinde eğilim, “dışarıda bekleyelim”. Neden? “Bu tabloda UBP çok oy kaybedecek…” Bu tinyöz bir yaklaşım. Bir de “bize güçlü bir muhalefet görevi verildi” diyen var. Bu da “rahat” bir yaklaşım. Oysa ben, “sorumluluk ve toplumsal fayda” diyorum. Hangisi?

“Napmaya uğraşın ama UBP- CTP kurulsun?” diye soruyorlar. “Müsteşar olacağım” diyorum. Tövbe tövbe... Bir uğraşım yok aslında. Derdim sorun çözecek, değişimi sağlayacak, dönüşümü sağlayacak, bizi bu girdaptan çıkaracak bir model kurulması. Ötesi ızdırap

Bu ülkenin ihtiyaçları belli, insan kaynakları belli, her partinin prensipleri belli. CTP, öyle ya da böyle, bu dönemde sadece "muhalefet" görevi üstlenmemeli. Hükümette olur ya da olmaz, komitelerden yasaların geçmesinden tut da, gerçek hayatta uygulanmasına kadar sorumluluk alabilmeli

UBP de en geniş işbirliğini kurmak zorundadır. CTP'nin "hayır hükümette olmam" demesi, tek başına işbirliği yapmaya engel değildir. Öncelikler bellidir, mali disiplini bozan alanlar bellidir, reform alanları bellidir. Bu frekansı yakalamak ve hükümette olmasa da parlamentoda işbirliğini sağlamak tarihi bir misyondur

61 yaşında bir büyüğümüz, önce İskele Yaşlı bakım evinde Covid 19 oldu, ardından da dün, yaşamını yitirdi. 3 doz aşılı olduğuna dair "devlet" kaydı var ama hangi hastalıkları olduğu, hangi ilaçları kullandığına dair bir kayıt yok. Bu kadar aciz, bu kadar ayıp. Bu da bize dert olsun

Daha önce de Lefkoşa'da bir bakım evinde yaşlı insanlar Covid 19 olmuş, devamında da peşi sıra ölümler yaşanmıştı. Korkum da bu aslında. Umarım, bu dalga, tek bir ölümle teğet geçer. Koruyamadığımız, bakamadığımız insanlar... Devletin sorunu bilip, sorun çözmediği bir alan daha.

Bildiklerimizi anlatmaya, toplumsal fayda etrafında öneri yapmaya, bireysel değil, çoğulcu düşünmeye devam edeceğiz. Kırılan kırılacak, gücenen gücenecek. Yorum ve görüşlerinizi bekliyorum. GÜNAYDIN

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02/02/2022 08:12