Koalisyonlarda ''pazarlık dönemi'' bitiyor

Bakanlıklar ve daireler yasayla belirleniyor. Ekonomi ve Maliye birleşiyor, Gençlik ve Spor Bakanlığı kuruluyor.

Başbakanlıkta tamamlanan bir yasa çalışması ile, bakanlıklar ve bağlı daireler belirlendi. Meclisin açılması ile yasalaşacak tasarı, bakanlıkları ve bağlı daireleri net olarak belirleyecek. Buna göre, hangi daire hangi bakanlığa bağlı yasayla belirlendiği için, koalisyon pazarlıklarında daireler bakanlık pazarlığı yapılamayacak.

Yasaya göre, ekonomi bakanlığı iptal edilecek ve Maliye ile birleşecek. Ekonomi bakanlığının yerine ise Gençlik ve Spor Bakanlığı kurulacak. Her koalisyon döneminde, alakasız daireler, alakasız bakanlıklarda pazarlık konusu yapılıyordu. Hatta, başka bakanlık binası içerisindeki dairelerin, uzaktaki bir bakanlığın altında olması da yaşanmıştı. Benzer saçmalıkların tümü, bu kez yasayla ortadan kalkacak. Başbakan Ünal Üstel, meclis açılır açılmaz ilgili tasarının yasalaşacağını söyledi. Başbakanlıkta çalışmalar tamamlandı, meclisin açılması bekleniyor.