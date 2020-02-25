Kobe Bryant ve kızı Gianna için anma töreni düzenlendi

Helikopter kazasında hayatını kaybeden NBA’in efsanevi isimlerinden Kobe Bryant ile 13 yaşındaki kızı Gianna için dün Los Angeles’taki Staples Center’da anma töreni düzenlendi.

Töreni salonda bulunanların yanı sıra, yaklaşık 20 bin kişi de salonun dışındaki dev ekrandan izledi.

‘Kobe, kız babalarının MVP’siydi’

Gözyaşları içinde duygusal bir konuşma yapan Kobe Bryant’ın eşi Vanessa Bryant, "Tanrı, onların bu dünyada birbirlerinden ayrı kalamayacaklarını biliyordu. Onları evimizden birlikte aldı. Bebeğim, Gigi'mize iyi bak... Biz hâlâ en iyi takımız” dedi.

NBA’deki ‘En Değerli Oyuncu’ (MVP) ifadesine gönderme yapan Vanessa Bryant, “Kobe, kız babalarının MVP’siydi… Her zaman kızlara ne kadar güzel ve akıllı olduklarını söylerdi. Onlara nasıl cesur olmayı ve işler zorlaştığında ileri gitmeye devam etmeleri gerektiğini öğretti” diye konuştu.

Gigi, kadın basketbolunda muazzam bir fark yaratabilirdi’

Kızı Gianna’nın 13 yaşında olmasına karşılık kadın sporculara erkeklerle eşit haklar tanınması konusunda mücadele ettiğini anlatan Vanessa Bryant, şu ifadeleri kullandı; “Kadın basketbolunda muazzam bir fark yaratabilirdi. Gigi, spor dünyasındaki kadınlara bakışı değiştirmeye motive olmuştu. Okul gazetesine kadınları savunan makaleler yazıyordu, NBA ile kadın basketbol ligi WNBA’de oynayan sporculara eşit ücret verilmemesinin adaletsizlik olduğunu anlatan yazılar yazıyordu. Gerçekten WNBA oyuncuları için olumlu değişiklikler yaptığını hissediyorum, onun nihai hedefi WNBA’de oynamaktı.”

Jordan: Kobe’yi tanıdıkça olabileceğim en iyi ağabey olmak istedim

Daha sonra sözü devralan NBA'in yaşayan efsanesi Michael Jordan da konuşması sırasında gözyaşlarına hâkim olamadı. Bu durumu da kendince yorumlayan Jordan, "Önümüzdeki 3-4 yıl boyunca yeni 'Ağlayan Jordan' resimlerine maruz kalacağım" sözleriyle salondakileri güldürdü.

Jordan, "Kobe ölünce benim de içimde bir parçam öldü. Kobe’yi tanıdıkça olabileceğim en iyi ağabey olmak istedim" dedi.

Kobe'nin yaptıklarından ilham aldığını söyleyen Jordan, “Eve gidip bir kız babasına dönüşmek, onlara sarılmak ve anne-baba olarak bize gösterdikleri sevgiyi, gülümsemeleri görmek için sabırsızlanıyorum. O bana bunu öğretti” diye konuştu.

Beyonce, Alicia Keys, Aguilera sahne aldı

Törende ünlü yıldız Beyonce da sahne aldı. Arkadaşı Kobe Bryant'ın anısına sahneye çıkan Beyonce, ‘Halo’ adlı şarkısını “Buradayım çünkü Kobe’yi seviyorum ve bu onun en sevdiği şarkılardandı. Bu şarkıyı çok yüksek sesle söylemenizi istiyorum, sizin sevginizi duyacaklar" diyerek seyircilere çağrıda bulundu.

Vanessa Bryant'a hitaben bu şarkının sözlerini de değiştiren Beyonce, şarkıyı ‘Hissedebiliyorum / O (Kobe) senin halen olacak / O (Gianna) senin halen olacak’ diye söyledi.

Los Angeles'ın Calabasas bölgesinde 26 Ocak'ta meydana gelen kazada 41 yaşındaki Kobe Bryant ve 13 yaşındaki kızı Gianna Bryant ile pilot Ara George Zobayan dahil dokuz kişi hayatını kaybetmişti.

25/02/2020 12:30