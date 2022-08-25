Kobe Bryant'ın kaza fotoğrafları için dava açan eşi, 16 milyon dolar tazminat kazandı

Efsane basketbolcu Kobe Bryant'ın hayatını kaybettiği kazada enkaz alanında çekilen fotoğraflar için açılan davada Vanessa Bryant, 16 milyon dolar tazminat kazandı.

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25/08/2022

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Kobe Bryant'ın kaza fotoğrafları için dava açan eşi, 16 milyon dolar tazminat kazandı

 Efsane basketbolcu Kobe Bryant'ın hayatını kaybettiği kazada enkaz alanında çekilen fotoğraflar için açılan davada Vanessa Bryant, 16 milyon dolar tazminat kazandı.

Bryant'ın 9 kişinin öldüğü kaza bölgesinde çekilen fotoğraflara ilişkin açtığı davada mahkeme, ABD'nin California eyaletine bağlı Los Angeles Country Belediyesi aleyhine tazminata hükmetti.

Mahkeme, polis ve itfaiyecilerin helikopterin düştüğü bölgede çektikleri fotoğrafların ailede duygusal zarara yol açtığı gerekçesiyle Bryant'a 16 milyon dolar tazminat ödenmesine karar verdi.

Byrant, ifadesinde, çocuklarının ve kendisinin, fotoğrafları sosyal medyada görme korkusuyla yaşadıklarını belirterek büyük stres altında olduklarını vurguladı.

Fotoğrafların kendisi ve ailesine zarar verdiğini ifade eden Bryant, "O fotoğrafları görmek istemiyorum. Kocamı ve kızımı eski halleriyle hatırlamak istiyorum" dedi.

Öte yandan, mahkeme, aynı kazada eşini ve çocuğunu kaybeden Chris Chester'in de 15 milyon dolar tazminat alacağını duyurdu.

25/08/2022 10:07
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TAGS: magazin.Kobe Bryantitazminat
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