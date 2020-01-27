Kobe Bryant'ın ölümüyle ilgili şok gerçek ortaya çıktı!

Kobe Bryant’ın helikopter kazası geçirip hayatını kaybetmesi tüm dünyayı yasa boğdu. Şok eden ölümle ilgili gerçekler de ortaya çıkmaya başladı.

Kobe Bryant’ın helikopter kazası geçirip hayatını kaybetmesi tüm dünyayı yasa boğdu. Şok eden ölümle ilgili gerçekler de ortaya çıkmaya başladı.

NBA efsanesi Kobe Bryant, helipkopter kazasının ardından 41 yaşında hayatını kaybetti. Helikopterde bulunan Kobe’nin 13 yaşındaki kızı Gianna Bryant da hayata gözlerini yumdu.

Yürek burkan kazanın detayları da ortaya çıkıyor… Kobe Bryant, kızı Gianna ile maç izlemek için helikoptere bindiler. Helikopterde Gianna’nın bir arkadaşı ve onun ebeveyni olduğu da belirtiliyor.

Los Angeles polis departmanının açıklamasına göre helikopterde toplam 9 kişi bulunuyordu.

TMZ’nin iddiasına göre helikopter, ‘pilot hatası’ nedeniyle kaza yapmış olabilir…

İddiaya göre yoğun sis nedeniyle pilot 15 dakika daire çizdi. Helikopter önce batıya, sonra güneye yöneldi.

Güneyde dağ olduğunu anlayamayan pilot 1200’den 2000 feet’e yükseldi ve felaketi hazırladı. Uçak 1700 feette 161 knot (298km) hızla dağa çarptı.

Helikopterin daireler çizerek düştüğü ve yere düştükten sonra alev aldığı belirtildi. Los Angeles Polis Departmanı, ”Olay yerine ulaşmamız 8 dakika, yangını söndürmemiz yaklaşık 1 saat sürdü.” açıklamasında bulundu.

Şerif Alex Villanueva, ”9 kişi uçaktaydı.İsimleri kesin olduktan sonra basına açıklayacağız” dedi.

Önce uçakta Kobe’nin eşi Vanessa ve diğer kızlarının da bulunduğu iddia edilmiş, ardından bu iddia yalanlanmıştı. Kobe’nin Los Angeles Lakers’tan eski takım arkadaşı Rick Fox’un da helikopterde bulunduğu iddiaları asılsız çıktı.

Gelen ilk haberlerde helikopterde 5 kişinin olduğu belirtiliyordu. Yapılan incelemelerin ardından vefat eden diğer kişilerin de kimlikleri belli olacak.

Öte yandan NBA oyuncuları ve takımları, Kobe’yi ölümsüzleştirmek için harekete geçti. Utah Jazz’in yıldız oyuncusu Donavan Mitchell, attığı tweetle Kobe Bryant’ın 24 numaralı formasının NBA tarafından emekli edilmesini önerdi.

Dallas Mavericks Başkanı Mark Cuban ise kulüp olarak 24 numaralı formayı emekli edeceklerini açıkladı. Diğer takımlardan da benzer hareketlerin gelmesi bekleniyor.

Sporarena

27/01/2020 13:39