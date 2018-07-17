Kobranın soktuğu Aref'ten açıklama

Sihirbazlık gösterileriyle tanınan İran asıllı Türk vatandaşı Aref Ghafouri'yi, gösterilerinde kullandığı 'kobra' cinsi yılan ısırmıştı. Sağ kolunun bileğe yakın kısmından ısırılan Aref, sağlığına kavuşması için Mısır'a götürülmüştü. Vücudundaki zehir miktarının fazla olması nedeniyle 24 tüp serum verilecek olan Aref, son durumu ve tedavi süreci hakkında posta.com.tr'ye açıklama yaptı.

"HAYATİ RİSK YOK"

Türkiye'nin Mısır Büyükelçiliği'nden görevlendirilen bir kişi de Aref'in sağlık sürecini yakından takip ediyor. Aref'in asistanı da kendisini bir an olsun yalnız bırakmıyor. Mısır Büyükelçiliği'nde görevli Tarık adlı kişi, "Aref Bey'in sağlık durumu çok iyiye gidiyor. Tedaviye olumlu cevap verdi. Panzehir tedavisine dün başladık. Hayati bir riski yok. Bugün saat 15.00'te yeniden serum verilecek. Hastanede ne kadar süre kalacağına bu akşam karar verilecek. Aref Bey isteği üzerine Mısır'a geldi. Biz de Dışişleri ve Sağlık Bakanlığı ile elçilik olarak iletişime geçtik. Bir saatte uçakla Mısır'a geldiler. Uçaktan iner inmez yarım saat içinde hastaneye varıldı."

AREF: KOLUMDA VE BACAKLARIMDA HİSSİZLİK VAR

Sonrasında elçilik görevlisi, telefonu Aref Ghafouri'ye uzattı. Kahire Üniversitesi'ne bağlı Qasr El Eyni Hospital'da tedavisi süren 28 yaşındaki ünlü illüzyonist, "Şu an tedavi yapılıyor. Bazı yerlerde hissetmemezlik var. Daha öncesine göre daha iyi. Sokulan bölgede ve ayaklarımda hissizlik var. Zaman içerisinde 'aşılabilir' diyorlar. İlk defa böyle bir durum yaşıyorum. İyileştikten sonra gösterilerime devam edeceğim" dedi.