Kulüpler Birliği toplantısı 4 saat civarında sürdü.

Ali Koç, toplantı sonrasında konuşulanları aktardı.

"Alt liglere de uygulanacak"

Kulüpler Birliği Başkanı Koç açıklamasında; "7 kulüp bir görüşü savundu, 4 kulüp başka görüşü savundu. Toplantıda 12 kulüptük, Hatayspor görüş bildirmek istemedi. İki alternatifin de artısı ve eksisi var. Birinci alternatif, tescil olan maçlar kalsın ve sonrakiler hükmen mağlup olsun. Bu sadece Süper Lig'e değil, bütün alt liglere de uygulanacak. Maçlar hiçbir şekilde sayılmasın diyenlerin de kabul edilebilir argümanları var." dedi.

"TFF'ye sunacağız"

Ali Koç açıklamasının devamında; "Geldiğimiz nokta itibarıyla, bu konu hakkında 17 kulüp yazılı görüş verecek. Bunları TFF'ye sunacağız. Aramızdaki ilkesel karara göre, 3'te 2'lik birlik sağlanması gerekiyor ama bunda buna bakmaksızın; bu takım bunu istiyor, bu takım bunu istiyor diye TFF'ye sunacağız. Kulüpler için yaşayan bir TFF kimliği kısa süre içinde gösterildi. Diğer iki TFF ile karşılaştırdığımızda, siyah ile beyaz kadar fark var. Biz görüşlerimizi ileteceğiz, onlar ne karar alacak göreceğiz. Ne karar alırlarsa, bunu anlayışla karşılayacağız kulüpler olarak." sözlerini sarfetti.

Toplantıya katılmayan Başakşehir, Sivasspor, Alanyaspor, Ümraniyespor, Karagümrük ve Konyaspor'dan yazılı görüş alınacak.

Ali Koç'tan play-off cevabı

Fenerbahçe ve Kulüpler Birliği Başkanı gündemdeki konu hakkında; "Play-off konusu, basında gündeme geliyor. Burada etraflıca bir tartışma olmadı. Sezonun önemli bölümünün bittiği noktada, böyle radikal bir değişikliğe gitmek ne kadar mantıklı, emin değilim." dedi.

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29/03/2023 19:21