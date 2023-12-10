Koç: KKTC’de de güçlü bir fiber altyapıya sahip olmak gerekiyor

Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç ve beraberindeki heyet Kuzey Kıbrıs’ta protokol ziyaretleri gerçekleştirerek temaslarda bulundu.

Göreve başladıktan sonraki ilk resmi ziyaretini Kuzey Kıbrıs’a yapan Koç, temaslar sırasında KKTC’nin teknolojik altyapısının daha da ileri noktalara gelmesinin önemine değinerek, Turkcell’in bunu uygulamaya hazır olduğunu ifade etti.

Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, göreve başladıktan sonraki ilk resmi ziyaretini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gerçekleştirdi. Genel Müdür Koç’a, Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir ile Genel Müdür Yardımcıları eşlik etti. Koç ile beraberindeki heyet, Başbakan Dt. Ünal Üstel, TC Lefkoşa Büyükelçisi Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu (BTHK) Başkanı Doç. Dr. Kadri Bürüncük ile temaslarda bulundu.

Temaslar sırasında KKTC’de 4.5G’nin hayata geçmesi ile bu yıl önemli bir adım atıldığına değinildi. Devamında ise fiber optik çalışmalarla Kuzey Kıbrıs’ın güçlü bir internet altyapısına kavuşması gerektiği vurgulandı.

“KKTC’de de güçlü bir fiber altyapıya sahip olmak gerekiyor”

Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç ziyaretler sırasında adada 4.5G’nin ilk kez Turkcell’le başlamasının önemine değindi. Koç, Kuzey Kıbrıs’ta fiber altyapının da olması gerektiğine vurgu yaparak, “Bu, ekonomi, eğitim ve diğer pek çok alan için gerekli. Kuzey Kıbrıs’ın Turkcell’i olarak güçlerimizi birleştirerek adayı daha ileri noktalara taşıyabiliriz” dedi.

Görüşmelerde, gerek fiber gerek diğer teknolojik yatırımlarla katma değeri yüksek ürün ve hizmetler sunan Turkcell’in, KKTC’de her türlü bilgi birikimini ve olanaklarını kullanmaya hazır olduğuna vurgu yapıldı. Genel Müdür Koç, Kuzey Kıbrıs’ın Turkcell için ayrı bir yere sahip olduğunun da altını çizdi.

“Şampiyon Meleklerimiz için her zaman yanınızdayız”

Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, ziyaretleri sırasında Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya ve dernek üyeleri ile de görüştü. Şampiyon Melekler için başsağlığı dileyerek acılarını paylaştığını belirten Genel Müdür Koç, “Meleklerin anısını yaşatmak için Turkcell ailesi olarak her zaman yanınızda olacağız” dedi. Ziyarette Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği yönetiminden Osman Akın, Ayşe Akın, Esra Özberkman ve Akif Bilgen yer aldı. Protokol ziyaretlerinde Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 40’ıncı yılı anısına yapılan 140 adet fidan bağışının sertifikaları da takdim edildi.