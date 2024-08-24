Koç ve Sapsızoğlu, yüzücülerimize destek için İstanbul’a gitti

KKTC Milli Olimpiyat Komitesi (MOK) başkanı Dursun Koç ile yönetim kurulu üyesi Hasan Sapsızoğlu, İstanbul’da düzenlenecek 36. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışlarını KKTC Milli Olimpiyat Komitesi olarak yerine izlemek ve yarışmaya katılacak milli yüzücülerimize destek olmak için İstanbul’a gittiler.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinin özel daveti üzerine, bu yıl 36'ncısı düzenlenecek olan Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışlarını yerinde izleyecek olan Dursun Koç ile Hasan Sapsızoğlu, Pazar günü gerçekleştirilecek olan yarışmaları izleyerek sporcularımıza destek olacaklar.

36. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışlarında bu yıl milli yüzücülerimiz, Doğukan Ulaç, Osman Akkuş, Nermin Ulaç, Özgül Çetin, Hüseyin Çakır ve Boran Bora, yarışacak.

Nida’yı yolcu ettiler

Bu arada Dursun Koç ile Hasan Sapsızoğlu, Ercan Devlet Havalimanı’nda, Türkiye Cimnastik Milli Takım kampına katılacak olan Nida Toko ve antrenörü Mustafa Erbulut’u da yolcu ettiler. Dursun Koç ve Hasan Sapsızoğlu, Pazartesi günü Nida’nın İstanbul’daki kampını da ziyaret etmeyi hedefliyorlar.