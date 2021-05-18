Koca: 10 milyon doz Çin aşısı geliyor

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu hafta 10 milyon doz Çin aşısının Türkiye'de olacağını açıkladı.

Sonbahara kadar 90 milyon doz BioNTech aşısının geleceğini de söyleyen Koca, aşı takviminin planlandığı gibi ilerlemesi durumunda Türkiye'de toplumsal bağışıklığın yaz ortasında yakalanabileceğini belirtti. Bakan Koca, BioNTech'in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin'in de haziran başında aşı kampanyasına destek için Türkiye'ye geleceğini duyurdu.

10 milyon doz Çin aşısı bu hafta Türkiye’de olacak.

Açıklama TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi.

Bakan Koca, sonbahara kadar 90 milyon doz BioNTech aşısı geleceğini de söyledi.

Kabine Toplantısı'nın ardından soruları yanıtlayan Koca ''Bu hafta içinde Çin'den ciddi miktarda aşı gelmesini bekliyoruz'' dedi.



Çin, Türkiye'ye Sinovac aşısı için üretim izni vermişti, Bakan Koca üretimin kısa vadede gerçekleşemeyeceğini söyledi.

''90 MİLYON DOZ BIONTECH GELECEK''

TC Sağlık Bakanı Koca, haziranda 30 milyon doz BioNTech aşısı geleceğini eylül ayına kadar 60 milyon doz aşının daha tedarik edileceğini de açıkladı.

UĞUR ŞAHİN TÜRKİYE'YE GELİYOR



BioNTech aşısını geliştiren Uğur Şahin de perşembe günü çevrim içi düzenlenecek Bilim Kurulu Toplantısı'na katılarak tedarik süreci hakkında bizzat bilgi verecek.

TC Sağlık Bakanı Koca, Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin'in haziran başında aşı kampanyasına destek vermek için Türkiye’de olacağını da açıkladı.

TOPLUMSAL BAĞIŞIKLIK AÇIKLAMASI



Sağlık Bakanı, aşı takvimindeki hedefin haziran ayı sonunda 18-20 yaş üstü herkesin aşıya erişimini sağlamak olduğunu söyledi.

Koca, haziran ve temmuz aylarında yapılacak aşılarla birlikte, Türkiye’de toplumsal bağışıklığın yaz aylarından yakalanabileceğini de belirtti.

YERLİ AŞI ÇALIŞMALARI

Yerli aşı çalışmalarıyla ilgili de dikkat çeken açıklama var.

TC Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bütün aşı çalışmalarında Faz-3 aşamasına geçilmeyeceğini, yalnızca verimli olan çalışmalarda Faz-3’ün süreceğini söyledi.

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18/05/2021 12:22