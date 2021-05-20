Koca: 4 ayda 120 milyon doz aşı Türkiye'ye gelmiş olacak

TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haziranda 30 milyon doz, eylül ayının sonuna kadar da toplam 120 milyon doz BioNTech aşısının Türkiye'ye ulaşacağını söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı.

Günlük vaka sayısı 10 binin altına düştü

"Kapanma dönemi sonrası uzun bir aradan sonra günlük vakamız 10 binin altında. Vaka sayısı 63 binden 10 binin altına düştü. Bugünkü günlük vaka sayımız 9 bin 385 oldu. Vaka sayılarındaki düşüşün süreceğine inanıyorum."

"4 ayda 120 milyon aşı Türkiye'ye gelmiş olacak"

Aşıların şu ana kadar 6,1 milyonu teslim edildi, 4 ayda da 120 milyon toplam aşı Türkiye'ye gelmiş olacak. Bundan sonra bir an önce hızlı şekilde aşıları uygulamak istiyoruz.

"Önceliğimiz düşüşü kalıcı hale getirmek"

Birinci önceliğimiz vaka sayılarındaki düşüşü kalıcı hale getirmek olacak. Yaygın aşılamayla birlikte pandemiyi gündemimizden çıkarmak ana hedefimiz olacak.

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20/05/2021 21:04