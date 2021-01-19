Koca: Aşılama Programı’nın 2. adımına geçiyoruz

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşılama programının 1'inci aşamasının 2'nci adımına geçileceğini duyurdu.

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19/01/2021

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Koca: Aşılama Programı’nın 2. adımına geçiyoruz

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşılama programının 1'inci aşamasının 2'nci adımına geçileceğini duyurdu.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Aşılama programının 1'inci aşamasının 2'nci adımına geçiyoruz. Yarından itibaren huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlar ile bu vatandaşlarımızın bakımından sorumlu kişilerin aşılanmasına başlanacak." ifadelerini kullandı.

Koca, aynı zamanda 90 yaş üzeri vatandaşlar için de aşılama programının yarın başlayacağı bilgisini verdi.

19/01/2021 13:48
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TAGS: Fahrettin Koca, koronavirüs, covid-19
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