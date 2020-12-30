Koca: Aşılar 28 gün arayla iki doz halinde uygulanacak

Aşıların risk yönetim stratejisine uygun olarak dağıtılacağını açıklayan Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sonuçları anlık ve canlı olarak paylaşılacaktır. Bilim Kurulumuzun belirlediği stratejiye uygun olarak 28 gün ara ile iki doz halinde uygulanacaktır. Salgının hızının yavaşlamış olması da göz önüne alınarak inaktif aşının 28 gün arayla iki doz olarak yapılması uygun bulunmuştur." dedi.

28 GÜN ARAYLA İKİ DOZ

Salgının hızının yavaşlamış olması da göz önüne alınarak inaktif aşının 28 gün arayla iki doz olarak yapılması uygun bulunmuştur.

Pekin gümrüğüne soğuk zincirle getirilen aşılar, gerekli işlemler tamamlanıncaya kadar lityum bataryalı soğutucuları olan konteynırlarda saklanmıştır. Bu sayede aşılar gümrükte muhafaza edildiği süre boyunca hiçbir ısı değişikliğine maruz kalmamıştır.

AŞILAMA NEREDE YAPILACAK

Bütün aile sağlığı merkezleri ile kamu, özel ve üniversite hastanelerimizde aşı yapılması için planlama yapılmış durumdadır.

ACİL KULLANIM ONAYI

Aşılardan rastgele örnek olarak alınan numuneler, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Laboratuvarlarına sevk edilerek analiz süreci başlamıştır. Olumlu bulunması durumunda TİTCK tarafından Acil Kullanım Onayı verilecektir.

Aşının güvenli nakil süreci, uygulanması ve kayıt altına alınması dijital sitem üzerinden anlık takip edilecektir.

AŞILAMA TAKVİMİ

Bilim Kurulumuz Covid-19 aşılamasıyla ilgili uygulamaya yönelik konuları tartışmış ve hastalık riskini en aza indirecek şekilde bir planlama yapılmıştır. Bu kurallar ile uygulama kılavuzları önümüzdeki günlerde sağlık kuruluşlarımıza iletilecek.

Aşılama takviminin, toplumdaki bağışıklık oranını en üst düzeye en kısa zamanda ulaşmasını sağlayacak şekilde uygulanması hedeflenmektedir.

BİLDİRİM SONRASI RANDEVU ALINARAK AŞILAMA YAPILACAK

Vatandaşlar kendilerine ulaşan bildirimden sonra MHRS üzerinden aile hekimlerinden veya uygun bir kamu yada özel hastaneden randevu alarak aşılarını yaptırabileceklerdir.

Oluşturulan risk sıralamasına göre, vatandaşlarımızın aşılanmasının ülke çapında bir programla en kısa zamanda tamamlanması hedeflenmektedir.

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30/12/2020 20:45