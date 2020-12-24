Koca: Çin aşısının etkililiği yüzde 91,25

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Son günlerde İngiltere gibi ülkeler, kontrolsüz vaka artışlarını virüsün mutasyonuna bağlayarak açıklamaya çalışmaktadır'' dedi. Bakan Koca, aşının etkili olduğundan emin olduklarını belirterek, ''Çin'den aşı pazar gecesi yola çıkıyor'' açıklamasını yaptı.

Sağlık Bakanı Koca'nın konuşmalarından öne çıkanlar:

''Salgında alışkanlıklarımız değişti, tüm hayatımızda yenilikler oldu. Sancılı olduğunun farkındayım. Bu yıl, tüm dünyanın ortak amaç uğruna mücadele ettiği ancak henüz sonuca ulaşmadan sonlanan bir yıl olarak tarihe geçecektir. İngiltere kontrolsüz vaka artışını virüsün mutasyonu ile açıklamaya çalışmaktadır.

Sıkı tedbirler sonucunda, İstanbul'da vaka sayasında önemli oranda düşüş kaydedilirken, bu durum poliklinik başvurularına yüzde 50, hastane yatışlarına ve yoğun bakım doluluk oranlarına yüzde 25 olarak yansıdı.

Bizde mutasyon konusunda gerekli tedbirleri vakit geçirmeden uyguladık. Mutasyonlarla ilgili takibimiz hep sürdü. Bilinmelidir ki bu mutasyon Eylül ayından beri mevcut.

ÇİN AŞISI NE ZAMAN GELİYOR?

Aşıda Faz-3 çalışmaları başarıyla sürüyor. ABilim Kurulunun değerlendirmeleriyle aşının ülkemizde kullanılması konusunda kendi insanımızda gösterdiği etkiden emin olduk.

''AŞI 21.GÜNDEN İTİBAREN ETKİLİ OLUYOR''

Artık aşının Türk insanında etkili ve güvenilir olduğundan eminiz. Çin'den aşı pazar gecesi yola çıkıyor. Çin aşısının etkililiği yüzde 91,25. Aşının etkisi 21'inci günden itibaren ortaya çıkıyor.

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24/12/2020 18:57