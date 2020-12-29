Koca duyurdu: Çin aşısı Çarşamba sabahı Türkiye’de olacak
29/12/2020
Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'den gelecek inaktif aşıların yola çıktığını çarşamba sabahı Türkiye'de olacağını açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'daki hesabından, Çin'den gelecek aşılara ilişkin paylaşımında, şunları kaydetti:
"İnaktif aşılarımızın ilk bölümünü getiren uçak Türkiye saati ile 19.50'de Pekin havalimanından havalandı. Yarın sabah burada olmasını bekliyoruz. Gelişmeleri bildirmeye devam edeceğiz."