Koca: Hastanın genel durumu iyi

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aksaray'da 9'u Çinli 12 kişinin corona virüsü şüphesiyle müşahede altına alındığı yönündeki haberlerle ilgili, "Birçok tezvirat yapılıyor. Bu anlamda bizden net bir bilgi verilmedikçe inanılmamasının altını özellikle çizmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Deprem bölgesinde gazetecilerin konuya ilişkin sorularını yanıtlayan Koca, "Şu ana kadar kesin corona virüsü tanısı alan hiçbir hastamız olmadı" dedi.

"ŞU AN CORONA VİRÜSÜ DENME DURUMU YOK"

Aksaray'da corona virüsü şüphesiyle 9'u Çinli 12 kişinin tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığı yönündeki haberlere de değinen Sağlık Bakanı şunları söyledi: "Aksaray'da gönderilen numunenin daha sonuçları çıkmadı ama vakanın şu an corona virüs denme durumu yok.

Özellikle daha çok Çin'den gelen klinik olarak ishal ve ateş yakınması olduğu için erken dönemde takip edilip, takip sonrası giderek genel durumun kötüleşmesi, daha çok akciğer yetmezliğini geliştiği bir tabloyla karşı karşıya kalınabiliyor.

Bu anlamda hastanın genel durumunun iyi olduğunu, herhangi bir solunum problemi olmadığını özellikle söylemek istiyorum. Birçok tezvirat yapılıyor. Bu anlamda bizden net bir bilgi verilmedikçe inanılmamasının altını özellikle çizmek istiyorum.

Bir iki gün içerisinde testin sonucu çıktığında da bu süreci şeffaf bir şekilde götüreceğimizden emin olun."

Bakan Koca, Aksaray'da 9'u Çinli 12 kişinin hasta olmadığını, sadece 1 Çinli turistin ishal ve ateş yakınmasının olduğunu, genel durumunun kötü olmadığını, Çin'den gelmesinden dolayı şüphe durumu nedeniyle takibinin yapıldığını, birkaç gün içinde test sonucuna göre tedavisinin devam edeceğini dile getirdi.

28/01/2020 00:42