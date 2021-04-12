Koca: Kabine toplantısında alternatifli önerileri sunacağız

Türkiye Cumhuriyeti Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Koca başkanlığında toplandı. Toplantının ardından açıklama yapan Bakan Koca, yeni önlemlere ilişkin Bilim Kurulu'nun alternatifli önerilerini yarınki Kabine toplantısında sunacaklarını dile getirdi.

Türkiye'nin corona virüs salgını boyunca en zor dönemi yaşadığını ifade eden Koca, "Yakın temas ve hareketliliği azaltıcı bir döneme girmek durumundayız" dedi. Bakan Koca ayrıca, Ramazan ayı içinde iki-üç haftalık zaman diliminde ilkokul öğretmenlerinin aşılanmalarını tamamlamak istediklerini söyledi.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sona erdi. Toplantıda corona virüsle mücadeledeki son durum ele alındı.

Kuruldan gelecek tavsiye kararıyla birlikte yarınki kabine toplantısında Ramazan ayına özel ek önlem kararlarının alınması bekleniyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının ardından açıklama yapmak üzere kameraların karşısına geçti.

"NÜFUSUN YÜZDE 80'İ ÇOK YÜKSEK RİSKLİ ŞEHİRLERDE YAŞIYOR"

Bakan Koca'nın açıklamaları özetle şöyle;

"Ülkemiz salgın boyunca yaşadığı en zor dönemlerden birini geçirmektedir.

Vaka haritası, vakaların her yerde artışta olduğunu gösteriyor.

Covid-19 risk haritası, nüfusun yüzde 80'inin çok yüksek risk grubundaki şehirlerde yaşadığını ortaya koyuyor.

Mutasyon ve varyantlar konusunda beklenti şansın bizden yana olmasıydı ama bu gerçekleşmedi.

Yeni vakaların yüzde 85'i İngiltere mutasyonu kaynaklıdır.

Güney Afrika varyantı 11 ilde 285 kişide, Brezilya varyantı ise 9 ilde 166 kişide görüldü.

"65 YAŞ ÜSTÜNÜN YÜZDE 23,6'SI AŞI YAPTIRMADI"

Şu ana dek 18 milyon dozdan fazla aşı yapılmış, aşılanan kişi sayısı 7,5 milyon olmuştur.

65 yaş üstü vatandaşlarımızın yüzde 23,6'sı, aşısı tanımlandığı halde halen aşısını yaptırmış durumda değil.

Sağlık çalışanlarının hastanede yatanlar içindeki oranı yüzde 3,1 iken şu an 0,78. Yani beşte bir oranına inmiş durumda.

Yüzde 59 olan yatak doluluk oranı ve yüzde 67,4 olan yoğun bakım doluluk oranında dramatik artış yok ama gelişmeler ciddi, veriler ikaz edici.

Şayet yükümüz önü alınamaz derecede ağırlaşırsa örneğini daha önce yaşadığımız gibi bir düzenlemeye gitmek zorunda kalabiliriz.

Kasım ayında yoğun bakıma yatan hastaların yüzde 69'unu 65 yaş üstü oluştururken bugün bu oran yüzde 53'lere kadar düştü.

Yakın zamanda hem tedarik yoluyla aşı çeşitliliğini sağlayarak hem de yerli aşı üretimiyle toplum bağışıklığını gerçekleştireceğiz.

"KAPSAYICI, ALTERNATİFLİ ÖNERİLER SUNACAĞIZ"

65 yaş üstü vatandaşların 1 Ocak itibarıyla toplam vaka içindeki oranı 17,7 iken şimdi yüzde 8,2. Aşılama sonrası neredeyse yarı yarıya düştü.

Ramazan ayını özellikle tedbirler noktasında çok önemli bir dönem olarak görmeliyiz. Ramazan için alternatifli bir hazırlık yapıldı. Yarın Kabine Toplantısı'nda kapsayıcı, alternatifli önerileri sunacağız. O çerçevede Sayın Cumhurbaşkanımız alınan kararları açıklar.

Türkiye için üçüncü, İstanbul için dördüncü zirve yaşanıyor.

Bulaşıcılığın daha arttığı yeni bir pik dönemi yaşıyoruz. Yakın temas ve hareketliliği azaltıcı bir döneme girmek durumundayız.

"YOĞUN BAKIM DOLULUK ORANI YÜZDE 71,3"

Aşının, 65 yaş üstü ve sağlık çalışanlarına daha erken dönemde başlanıp yoğun yapıldığı için hem hastanede yatış hem yoğun bakım hem de entübe hastalar boyutuyla belirgin bir fayda sağladığını, bu noktada tanımlanmış kişilerin aşılarını yaptırma noktasında çok hassasiyet göstermeleri gerektiğini ifade etmek istiyorum.

247 bin yatağımız içinde doluluk oranımız yüzde 56,3. Servis yatağı doluluk oranında bir sorun olmadığını söyleyebilirim.

Erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71,3. Yüzde 30'a yakın kapasitemiz var, bu da 10 bine yakın ağır hasta anlamına geliyor.

Sinop, İzmir, Çanakkale, Bartın, Edirne ve Rize'de yoğun bakım doluluk oranı yüzde 80'in üzerinde, diğer bütün illerde yüzde 80'in altında.

"30 MİLYON DOZ BIONTECH AŞISI HAZİRAN'DA GELİYOR"

Çin'den gelen aşı miktarı 26 milyon doz. Önümüzdeki haftalarda önemli sayıda Çin aşısının geleceğini tahmin ediyoruz.

Sinovac'la ilgili açıklama bugün düzeltildi. Şunu demek istiyor, aşının etkinliği farklı aşılarla kombinasyon yapılarak artırılabilir mi?

(Sinovac aşısı) 65 yaş üstü ek hastalığı çok olan kişiler de aşılandı. Bilim Kurulu, aşının etkisini değerlendirmek noktasında, bu gruptan vefat eden vakalarla ilgili dosyaları inceliyor. Bu anlamdaki etkisini önümüzdeki haftalarda daha net söylemek mümkün olabilir.

(Sputnik aşısı) Ara sonucu olumlu görünüyor. İletişimimiz, görüşmelerimiz devam ediyor. Son bir haftada üç kez Sağlık Bakanıyla görüştüm.

(BioNTech için yapılan görüşmeler) Haziran için 30 milyon doz aşıyı şimdiden söz verebilirsin dediler, bunu daha da artıralım diye görüşüyoruz.

(Yerli aşı) Faz 2 çalışması bitti, 14 gün sonrası için tetkikler alınıyor. 2-3 hafta içinde Faz 3'e geçilebilir.

Dünyada aşı savaşı yaşanıyor. Aşı üretimimiz olmamasına rağmen dünyada aşılamada 6. sıradayız.

İLKOKUL ÖĞRETMENLERİNİN AŞILANMASI NE ZAMAN TAMAMLANACAK?

En geç haziran sonu itibarıyla 40 yaş üstünü aşılayabileceğimizi, 30 milyon aşıyla bunu 30-35 yaşına düşürebileceğimizi ifade etmek istiyorum.

Şu an halen neredeyse influenzayı görmedik. 2 milyon 560 bin grip aşısı tedarik etmiştik, bunun 2 milyon 320 bini yapıldı.

Ramazan ayı döneminde, iki-üç haftalık zaman diliminde ilkokul öğretmenlerimizin hepsinin aşılanmalarını bitirmek istiyoruz. 8. ve 12. sınıfların öğretmenlerini de tanımlayıp aşılamalarını erken dönemde yapmak istiyoruz.

Faz 3 çalışması haftaya yayınlanmak üzere gönderilecek. Bu nedenle aşı pasaportunda önümüzdeki dönemde Sinovac olmayacak diye düşünmeyelim.

(BioNTech aşısı) 6 kişi randevuya geldiğinde flakonun açılması ve kayıpların minimalize edilmesi noktasında bir çaba içinde olunmasını söylüyoruz."

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12/04/2021 22:49