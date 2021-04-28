Koca: Sputnik aşısı Mayıs'ta geliyor

Türkiye Koronavirüs Bilim Kurulu bugün video konferans yöntemiyle toplandı. TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının ardından açıklamalarda bulundu. İstanbul'da beş kişide Hindistan varyantı görüldüğünü açıklayan Fahrettin Koca, Sputnik V aşısının ilk sevkiyatının Mayıs ayında Türkiye'ye geleceğini duyurdu.

Koronavirüs Bilim Kurulu aşılama gündemiyle toplandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının ardından basın açıklaması yaptı. Fahrettin Koca, yapılan anlaşma ile önümüzdeki altı ay içinde 50 milyon Sputnik V aşısının Türkiye'ye geleceğini duyurdu. Buna göre ilk sevkiyat Mayıs ayında gerçekleştirilecek.

Fahrettin Koca'nın konuşmasından satır başları:

Tüm Dünya ile birlikte salgın boyunca ağır bedeller ödedik.

Yeni bir Dünya düzenine sert ve hazırlıksız bir geçiş dönemi yaşadık. İş yapma usullerinden sevdiklerimize temas etme halimize kadar her alanda yeni bir düzene geçiş sancısı yaşadık. Sevdiklerimizi kaybettik. Sevdiklerimizi korumak için onları görmemeyi göze aldık.

Bu çok yıpratıcı süreç beklenenden uzun sürdü. Ülkemizde vaka sayılarının ve kayıpların artmasını durdurmak için bir kez daha kısıtlamaları sıkılaştırdık. Umarım ödediğimiz bu bedel bu salgından tamamen kurtulmamıza fayda sağlar.

Kısıtlamaların işe yaraması da tamamen hayatımızdan çıkması da onlara ne kadar uyacağımızla ilgili. Eğer bir defada bu kısıtlardan ve hastalıktan kurtulmak istiyorsak hep birlikte tedbir ve kısıtlamalara uymalıyız. Bunun ne kadar zor bir talep olduğunun farkındayım. Aşı programı ile toplumsal bağışıklığı elde etmeden eski günlerimize dönmek kolay olmayacak. Bu süreci kısaltmak için yapmamız gereken kısıtlama ve tedbirlere uymaktır.

SPUTNİK AŞISI NE ZAMAN GELECEK?

Aşı tedariki önümüzdeki 2 ay için güçleşiyor ancak sonrasında aşı bolluğu yaşanması bekleniyor. Aşı üreticisi sayısı her geçen gün artmaktadır. Üretilen aşıların üretim kapasiteleri de artıyor. Bildiğiniz gibi ülkemizde iki aşı kullanıma girdi. Üçüncü olarak ise Sputnik V aşısının acil kullanım onayı için son aşamaya gelindi ve aşı tedariki için bir anlaşma da yapıldı. Türkiye, Sputnik V aşısından 6 ay içinde 50 milyon doz almak üzere anlaşmayı imzaladı. İlk sevkiyat mayıs ayı içinde gerçekleşecektir. Ayrıca bu aşının ülkemizde üretilmesi için de teknoloji transferi yapılacaktır.

ALMAN AŞISINDA İKİNCİ DOZA ERTELEME

Haziran ayı ile birlikte Biontech aşısının da teslim alınan miktarı 30 milyon dozu geçmiş olacak. Bugün yaptığımız Bilim Kurulu toplantısında aşıyı geliştiren Prof. Dr. Uğur Şahin hocamızın da görüşünü alarak Biontech aşısının iki dozunun uygulanması arasındaki sürenin 6-8 hafta olarak uygulanmasına karar verilmiştir.

Sinovac için ise zaman zaman sevkiyatta yavaşlamalar yaşansa da artan kapasite ile birlikte elimize ulaşan doz miktarı da artacak. Ayrıca diğer aşı üreticileri ile de anlaşma zemini ve erken teslimat konularında görüşmeler devam etmektedir.

YERLİ AŞI ÇALIŞMALARI

Yerli gücümüz yerli aşılarımız sahaya çıkmaya hazırlanıyor.

Yerli inaktif aşımız Faz II denemelerini tamamladı. Sonuçların değerlendirilmesini takip eden önümüzdeki birkaç gün içinde Faz III denemelerinin hazırlıkları başlayacaktır. Bu yaygın kullanım öncesi son aşamadır.

İkinci inaktif aşımız ise Ankara Şehir Hastanesi Klinik Araştırma Merkezinde Faz I aşamasına başlamış ve ilk gönüllülerinin aşılanmasını tamamlamıştır.

Faz I çalışması devam eden bir diğer aşı adayımız olan virüs benzeri parçacık aşısı ise ilk gönüllülerinin tamamını aşılamış durumdadır. Mayıs ayı sonunda Faz II çalışmasına geçilmesi hedeflenmektedir.

Intranazal uygulanacak aşı adayımız için ise Faz I çalışması için araştırma ürünü üretilmiştir. Gerekli testler tamamlandıktan sonra Faz I çalışmasına başlanacak.

Adenövirüs temelli Vektör aşı adayımız ise üretilmiş ve Faz I aşamasına ulaşmıştır.

Bu habere tepkiniz:



28/04/2021 19:54