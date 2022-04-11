Koca ülkeyi ürküten esrarengiz olay! Tarladaki seslere koştu, küçük çocuğu kaçıran yaratıkla karşılaştı

Arjantin'in kuzey doğusundaki Corrientes eyaletinde meydana gelen olay, tüyler ürpertti. Evinden 3 kilometre uzaklıktaki bir çukurda bulunan çocuğun, bir yaratık tarafından kaçırıldığı öne sürüldü. Çocuğu ise tarladan gelen sesler üzerine bölgeye giden eyalet sakini buldu. Çocuğu bulan kadın ayrıca yaratıkla da göz göze geldiğini iddia etti.

Arjantin'de meydana gelen esrarengiz olay, ülkede en çok konuşulan konular arasına girdi. İddialara göre Corrientes eyaletinde yaşayan Mariela Escalante adlı 3 yaşındaki çocuk, bir anda ortadan kayboldu.

HER YERDE ARANMAYA BAŞLADI

Ailesi ve yerel halk, küçük çocuğu her yerde aramaya başladı. Minik Escalante,kaybolmasının ardından saatler sonra bir tarlada bulundu. Yerel halktan bir kadının tarladaki köpek havlaması seslerine koştuğu ve bu sırada yaratıkla göz göze geldiği iddia edildi.

"BANA KAPTAN AMERİKA'YA GİDECEĞİMİZİ SÖYLEDİ"

Olayla ilgili 3 yaşındaki çocuğun ifadeleri de tüyler ürpertti. Mariela Escalanteadlı çocuk, polisteki ifadesinde, "Üzerinde pelerin vardı ve Beni Kaptan Amerika'ya götürebileceğini söyledi" diye konuştu.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Küçük çocuğun ailesi, olay nedeniyle büyük endişe yaşarken, polis ekipleri tüm ülkede yankı bulan olayla ilgili inceleme başlattı. Küçük çocuğu kaçıranların bir çete mi yoksa gerçekten yaratık mı olduğu bilinmiyor.

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11/04/2022 09:52