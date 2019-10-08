Kocadal’ın ifadesi ile Cem Derviş Doğu da tutuklandı

Paşaköy ’de sakin Metin Kocadal’nın ikametgâhında narkotik polisinin yapmış olduğu aramada tespit edilen 7 gr ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde bulunmuş ve zanlı tutuklanmıştı. Aynı gün mahkeme huzuruna çıkarılan zanlı hakkında 3 gün tutukluluk emri temin edilmişti. Zanlı 7.10.19 tarihinde verdiği gönüllü ifadesinde bahse konu uyuşturucu maddeyi Güzelyurt sakini Cem Derviş Doğu’dan aldığını beyan etmesi üzerine aynı gün Cem Derviş Doğu Güzelyurt’ ta tespit edilerek tutuklandı.

Zanlı Cem Derviş Doğu bugün ek tutukluluk talebiyle Gazimağusa’da yargıç huzuruna çıkarıldı. İddia makamı adına mahkemede hazır olan tahkikat memuru Mustafa Kavaz zanlının 7.10.19 tarihinde Güzelyurt’ ta ikametgâhında tespit edilerek tutuklandığını aktardı.

Zanlının aleyhindeki suçlamaları kabul etmediğine değinen Kavaz satışın gerçekleştirildiği tespit edilen bölgede kamera kayıtlarının inceleneceğine belirtti. Tahkikatının her an seyir değiştirdiğine vurgu yapan Kavaz parmak izi sonuçlarının da henüz kendilerine ulaşmadığı cihetle zanlı aleyhine 3 gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Olguları değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)

08/10/2019 19:25