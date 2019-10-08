Kocaeli'de Puan Yarışı

Türkiye Ralli Şampiyonası'nın önemli organizasyonu olan ve Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası'na da puan verecek Kocaeli Rallisi'ne 60 den fazla ekip katılması bekleniyor. Geçtiğimiz yılda da ülkemize puan veren yarışa katılan ekiplerimiz bu yılda katılımda bulunacaklar.

8 Ekip Kayıt yaptı

2019 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 6. yarışı, Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonasının 5. yarışı olan ve aynı zamanda Türkiye Historic Ralli Şampiyonası ile Zafer Vatansever Ralli Kupası’na da puan veren Ford Otosan 37.Kocaeli Rallisi, Kocaeli Otomobil Sporları Kulübü tarafından organize edilecek ve bu rallide Ülkemizden 8 ekip yarışacak.

Türkiye Ralli Şampiyonasında yarışan Bora Manyera-Cem Çerkez ikilisi yarışa TRŞ kaydı yaparken, Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonasında lider durumda bulunan Cevdet Alptürk - Mustafa Yücener yeni araçları Skoda Fabia R5 ile en yakın takipçisi MRB Racing Team'den Rauf Denktaş-Mehmet Mişon, yine MRB Racing Team pilotları Sadık Bilgimer -Mustafa Kandır, Halil Mulla - Mehmet Çağla, Selen Bilgimer-Alkan Pala, Vural Vurur-Turgut Albayrak ve Nethouse Rally Team'den Mehmet Kamiloğlu -Ahmet Özerdem yarışa katılacak sürücülerimiz olacaklar.

Ekipler, 12 Ekim Cumartesi günü saat 11.30’da 41 Burda Alışveriş Merkezi’ndeki start seremonisinin ardından, Ford Otosan (18.22 km) Transit (16.50 km) Courier (8.28 km) ve Custom (6.63 km) özel etaplarını geçtikten sonra, saat 16.00’dan itibaren Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi otoparkındaki Kocaeli Büyükşehir Belediyesi seyirci özel etabı ile ilk günü tamamlayacaklar. Rallinin ikinci günü ise 13 Ekim Pazar günü, saat 10.00’da organizasyona ralli merkezi olarak ev sahipliği yapan Ramada Plaza İzmit‘ten başlayacak.

Ekipler rallinin son gününde Otosan, Transit ve Courier etaplarını bir kez daha geçtikten sonra, Custom-2 avantaj etabında genel klasman ve sınıflarına ekstra puan kazanabilmek için ter dökecekler. Genel klasman ve sınıflarda büyük bir mücadeleye sahne olması beklenen sezonun son toprak rallisinde, ekipler 2 gün boyunca 100,46 kilometresi özel etap olmak üzere toplamda 292,44 kilometre yol kat edecekler. Ford Otosan 37.Kocaeli Rallisi, pazar günü saat 15.00’te 41 Burda Alışveriş Merkezi’nde gerçekleşecek olan finiş seremonisi ve ödül töreni ile son bulacak.

Takım PİLOT CO PİLOT YARIŞ ARACI Cevdet Alptürk Mustafa Yücener Skoda Fabia R5 MRB RACİNG TEAM Rauf Denktaş Mehmet Mişon Ford Fiesta R5 Vural Vurur Turgut Albayrak Mitsubishi Lancer Evo 8 Halil Mulla Mehmet Çağla Mitsubishi Lancer Evo 9 MRB RACİNG TEAM Sadık Bilgimer Mustafa Kandır Mitsubishi Lancer Evo 4 Selen Bilgimer Alkan Palabıyık Mitsubishi Lancer Evo 3 NETHOUSE RALLY TEAM Mehmet Kamiloğlu Ahmet Özerdem Mitsubishi Lancer Evo 10

08/10/2019 12:12