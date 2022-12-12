Kocaismail: 18 hastanın tedavisine katkı koyulacak

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12/12/2022

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Kocaismail: 18 hastanın tedavisine katkı koyulacak

Kanser Hastalarına Yardım Derneği (KHYD) -Tulips yararına Gazimağusa’da bulunan DAÜ Beach Club’da “Dayanışma Çayı” düzenlendi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, KHYD Yeniboğaziçi Bölge Sorumlusu Fikriye Hürses ve ekibinin düzenlediği Dayanışma Çayı’ndan 9 bin 195 TL gelir elde edildi.

-Hürses

KHYD-Tulips Yeniboğaziçi Bölge Sorumlusu Hürses etkinlikte yaptığı konuşmada, erken teşhisin önemine değinerek, Dayanışma Çayı’na destek veren herkese teşekkür etti.

Hürses, “Hem eğlendik hem de hastalarımız için güzel bir katkı sağladık” dedi.

-Kocaismail

Kanser Hastalarına Yardım Derneği-Tulips Başkanı Raziye Kocaismail de, elde edilen gelir ile 18 hastanın tedavisine katkı koyulacağını ifade etti.

Kocaismail, KHYD Bölge Sorumlusu Fikriye Hürses ile ekibine ve etkinliğe destek veren herkese teşekkürlerini sunarak, sağlıklı bir hayat diledi.

12/12/2022 13:49
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TAGS: KHYD, Tulips, katkı, çay, hasta, kanser,
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