Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nde (KHYD) 30 yılı aşkın süre başkanlık yapan ve görevi geçtiğimiz günlerde devreden Raziye Kocaismail, “Bu dernek hiçbir zaman siyasi bir dernek olmadı, tüm hükümetlerle çalıştık, iş birliği yaptık, hep kucaklandık, hep takdir edildik. Yanımızda olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Birçok hedefi ve projeyi hayata geçirdiklerini ancak kolon, prostat, rahim ağzı ve meme kanserlerinin erken belirlenmesi için ücretsiz testlerin yapılacağı ve ülkenin her yerini dolaşacak “Gezici Hastane” projesini tamamlayamadıklarını belirten Kocaismail, yeni yönetimle birlikte bu projenin de takipçisi olacağını ifade etti.

Yılda 800’e yakın yeni vaka bildirimi aldıklarını da belirten Kocaismail, bu gezici hastane sayesinde vaka sayılarının da sağlık giderlerinin de düşebileceğini, kanser ilaçlarına verilecek miktarların halk sağlığını korumak için kullanılabileceğini söyledi.

Geçen cumartesi günü yapılan genel kurulda Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nin onursal ve kurucu başkanı ilan edilen, başkanlık görevini de Ayşe Kanlıada’ya devreden Kocaismail, bugün düzenlediği basın toplantısında 1993 yılından bu yana kanser hastaları için yapılanlara değindi ve kendi dönemindeki son etkinlik olan meme kanseri farkındalık etkinliği hakkında bilgi verdi. Kocaismail’e, basın toplantısında KHYD TULIP üyeleri de eşlik etti.

-“En büyük teşekkür basınadır”

Yeni yönetimde gençler de, geçmişten gelen isimler de olduğunu söyleyen Kocaismail, “Bu dernek benim çocuğum gibidir ve ben her zaman onu yaşatacak olanların yanında olacağım. Keşke bu derneğe ihtiyaç olmasa ama maalesef var. O yüzden desteğinizi esirgemeyin. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da derneği desteklemeye devam edin” dedi.

Kocaismail, 1990’lı yıllarda kanserin “amansız hastalık, kötü hastalık” diye anıldığını, bu algının değişmesinde, kanserin konuşulur, tartışılır olmasında, hastalıkla ilgili tabuların yıkılmasında basının önemli rol oynadığını belirterek, “En büyük teşekkür basınadır” diye konuştu.

1990’lı yıllarda kanser hastalarının hep başka servislerde tedavi gördüğünü ifade eden Raziye Kocaismail, Gülsen Bozkurt’un Sağlık Bakanlığı döneminde ilk kez 11 yataklı onkoloji servisinin açıldığını, Hüseyin Celal’in Sağlık Bakanlığı döneminde de 28 yataklı onkoloji servisi oluşturulduğunu söyledi.

KKTC’ye ilk kez onkoloji uzmanı istihdam eden dernek olduklarını da belirten Kocaismail, onkoloji servisine istihdam edilen 25 personelin maaşlarını geçen yıla kadar dernekten aldığını belirtti.

Kanserin hangi bölgelerde yoğunlaştığını gösteren istatistiki verilerin hazırlanmasında da önemli rol oynayan Kanser Bildirim Zorunluluğu Yasası’nın Cumhuriyet Meclisi’nden geçirilebilmesi için verdikleri mücadeleye de işaret eden Raziye Kocaismail, yasanın Filiz Besim’in Sağlık Bakanlığı döneminde yürürlüğe girdiğini anımsattı.

Pandemiden bu yana bildirimlerde bazı aksaklıklar yaşandığını ifade eden Kocaismail, bildirim zorunluluğunun kanserde mücadelede olmazsa olmaz olduğunu hatırlattı.

-"Kanser hastalarının taleplerine gerektiğince cevap veremiyorduk, şu anda verebiliyoruz"

Ünal Üstel’in Sağlık Bakanlığı döneminde hastanenin onkoloji servisinde çalışan ve dernek tarafından ödenen personelin maaşının devlet bütçesinden karşılanması taleplerinin gündeme alındığını belirten Kocaismail, “Sayın Üstel’in o dönemki çalışmaları sonuç verememişti ama Başbakan olduğu zaman verdiği sözü yerine getirdi. Her ay bu maaşları bulup ödemek zorunda olduğumuzdan hastaların taleplerine gerektiğince cevap veremiyorduk, şu anda verebiliyoruz” dedi.

Kocaismail, artık kanser hastalarının tetkiklerle, uçak biletleriyle ve cihazlarla ilgili ihtiyaçlarını karşılayabildiklerini, gelen tüm dilekçeleri karşılayabildiklerini söyledi.

-"Her yıl bir milyon TL’ye yakın bütçe oluşturmaya çalışıyoruz"

İlaç ödemelerinde zorlandıklarını, Bakanlar Kurulu’nda alınan kararlarla derneğe 2 kez maddi destek sağlandığını ifade eden Kocaismail, Başbakan Üstel’e ve Bakanlar Kurulu üyelerine teşekkür ederek, “Bu dernek hiçbir zaman siyasi bir dernek olmadı, tüm hükümetlerle çalıştık, iş birliği yaptık, hep kucaklandık, hep takdir edildik. Yanımızda olan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Meme kanseri konusuna da değinen, yılda 200-225 meme kanseri vakasıyla karşılaşıldığını ifade eden Raziye Kocaismail, tüm meme kanseri tedavisi alan hastaların peruk, lenf ödemi korselerinin dernek tarafından karşılandığını, her birey için bu maliyetin 5 bin 500 TL civarında olduğunu söyledi.

Her yıl bir milyon TL’ye yakın bütçe oluşturmaya çalıştıklarını ifade eden Raziye Kocaismail, bu ihtiyaçların giderilmesi için ekim ayındaki etkinliğin önemli olduğunu kaydetti.

-Meme kanseri farkındalık etkinliği

Kocaismail, Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne üye İngiliz üyelerinden oluşan KHYD TULIPS ekibinden Lynda Hillard ve Sue Tilt ile Kurt Duffield’in meme kanserinde erken tanı ve rutin taramaların önemine dikkat çekmek üzere meme farkındalık ayı olan ekimde bisiklet süreceğini ve koşacağını dile getirdi.

Kocaismail'in ardından, söz alan Lynda Hillard ve Sue Tilt ile Kurt Duffield, etkinlikle ilgili bilgiler paylaştı.

Bu kapsamda, Kurt Duffield, 7 günde 42 kilometrelik maraton koşacak, Lynda Hillard ve Sue Tilt 7 günde 42 kilometre bisiklet sürecek. Kurt Duffield’in maratonu, 21 -27 Ekim tarihleri arasında, Lynda Hillard ve Sue Tilt’in bisiklet sürüşü 7 -13 Ekim arasında farklı bölgelerde olacak.

Dileyen vatandaşlar yürüyüşe/maratona ve bisiklet sürüşüne kendilerine yakın güzergahtan dahil olabilecek ve derneğe maddi destek sağlayabilecek.

Güzergahlarla ilgili ayrıntılı program ileriki günlerde duyurulacak. Hedef, TULIPS'in hastalara yönelik hizmetlere karşılık aylık gideri olan 737 bin TL'yi toplayabilmek. KHYD TULIPS, kendilerini bu yardıma ulaştıracak sponsorlar aradığını da ifade etti.