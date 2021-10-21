Kocaismail Meme Kanserinde Erken Teşhisin Önemine Dikkat Çekti

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21/10/2021

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Kocaismail Meme Kanserinde Erken Teşhisin Önemine Dikkat Çekti

 Kanser Hastalarına Yardım Derneği (KHYD), 22 Ekim Pembe Gün dolayısıyla mesaj yayımlayarak meme kanserinde erken teşhisin önemine dikkat çekti.

KHYD BaşkanI Raziye Kocaismail mesajında her yıl  200-250 civarında yeni meme kanseri vakası teşhisi yapıldığını kaydetti.

Kocaismail, KHYD’nin meme kanserine yakalanan kişilere ücretsiz olarak sunduğu,  peruk, silikon meme, özel sütyen, lenf ödem korsesi, bbandaş, fizik tedavi ve psikolog hizmetinin yıllık 200 bin TL’lik bir gider oluşturduğunu ifade etti.

Pembe Gün kapsamında satılan ürünlerden gelecek gelir ile Derneğe kaynak sağlanmaya çalışıldığını belirten Kocaismail, gün dolayısıyla okullarda, bankalarda  ve bir çok iş yerinde pembe giyilerek meme kontrollerinin gerekliliğine dikkat çekildiğini belirtti.

Kocaismail, erken teşhisi teşvik etmek adına katkı koyan herkesi kutladı ve teşekkürlerini sundu.

21/10/2021 15:28
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TAGS: Kocaismail, Meme Kanseri,  Kanser Hastalarına Yardım Derneği
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