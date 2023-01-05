Kocaismail: Sağlık Bakanlığı’ndan kurul müjdesini aldık

Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Kanser Hastalarına Yardım Derneği olarak gerekli bütün girişimlerimizi yaptık. Sabahın erken saatlerinde Sağlık Bakanlığı’ndan kurul müjdesini aldık.” dedi.

Kocaismail, “şimdi, çabuk iyileşmesi için İncimize hayır dualarımızı gönderme zamanı” ifadesini kullandı.

İşte o paylaşım:

“İnci Kızımız Derneğimizin bir üyesi

Ama o dernekte olan hepimizin evladı

Dün arayıp verdiği bilgi doğrultusunda Kanser Hastalarına Yardım Derneği olarak gerekli bütün girişimlerimizi yaptık.

Sabahın erken saatlerinde Sağlık Bakanlığı’ndan kurul müjdesini aldık.

Allah evladımızın gideceği merkezde tedavi olup çabuk evlatlarının başına yine hayat dolu dönmesine yardımcı olsun İnşallah

Tüm hastalarımız bizim göz bebeğimizdir ancak yıllardır yaşadıklarıyla İncimizin bende bambaşka bir yeri vardır. Acil şifalar diliyorum. Seni çok seviyorum. Yolun açık olsun İnşallah İncim. İncimizi. Tüm merak eden dostlar. Şimdi, çabuk iyileşmesi için İncimize hayır dualarımızı gönderme zamanı.”

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05/01/2023 21:54